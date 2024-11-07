Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan Trisha Eungelica, Anak Ferdy Sambo Ternyata Lulusan Kedokteran Universitas Trisakti

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |14:15 WIB
Latar Belakang Pendidikan Trisha Eungelica, Anak Ferdy Sambo Ternyata Lulusan Kedokteran Universitas Trisakti
Riwayat Pendidikan Anak Ferdy Sambo Trisha (Foto: Okezone)
JAKARTA - Latar belakang pendidikan Trisha Eungelica, anak Ferdy Sambo ternyata lulusan Kedokteran Universitas Trisakti. Sosok Trisha Eungelica, anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menjadi sorotan publik. Sebab, setelah sekian lama menghilang, dirinya akhirnya kmbali muncul di sosial media dengan mengunggah sejumlah foto di feed instagram

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan kasus Ferdy Sambo. Mantan jenderal bintang 2 Polri itu secara terencana melakukan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Akibat viralnya kasus tersebut, seluruh keluarga Ferdy Sambo pun menjadi sorotan. Termasuk kedua anaknya, yakni Tibrata Putra Sambo dan Trisha Eungelica Ardyadana.

Kehidupan dua anak muda itu seakan hancur setelah kasus ayahnya menjadi sorotan publik. Berbagai hujatan pun menghujani mereka. Terlebih bagi Trisha Eungelica, sebagai anak pertama ia masih harus berkutat mengurusi adik-adiknya.

Namun setelah beberapa bulan berlalu, Trisha sepertinya mulai bisa menerima kehidupan barunya. Dirinya pun mulai kembali aktif di sosial media instagram dengan mengunggah sejumlah potret kegiatan kesehariannya.

