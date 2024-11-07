Denny Caknan Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikan yang Namanya Muncul di Pertandingan Barcelona vs Espanyol

JAKARTA - Denny Caknan lulusan apa? seorang penyanyi Jawa Pop Koplo satu ini baru-baru ini trending di media sosial terkait nama dan wajahnya terpampang di billboard salah satu pertandingan sepak bola Spanyol, La Liga.

Sosoknya muncul saat Barcelona melumat Espanyol 3-1 dalam derby Catalan itu. Dengan karakter vokal yang khas dan lirik emosional, Denny Caknan telah meraih banyak kesuksesan, termasuk salah satu penghargaan di The Ambyar Awards 2020.

Dilansir dari berbagai sumber pada, Kamis (7/11/2024), Okezone telah merangkum Denny Caknan lulusan apa, sebagai berikut.

Denny Caknan Lulusan Apa?

Denny Caknan alias Denny Setiawan lahir di Ngawi, Jawa Timur 10 Desember 1993. Denny Caknan berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya bernama Kasnan dan hanya lulusan SD yang bekerja sebagai kuli proyek jembatan.

Sedangkan, ibunya membantu perekonomian keluarga dengan berjualan sayur berkeliling kampung serta pentol di depan rumah. Denny Caknan juga memiliki seorang kakak perempuan yang dia panggil dengan Mbak Lin.

Denny Caknan memiliki latar belakang pendidikan menengah di SMK PGRI 1 Ngawi sebelum lanjut ke jenjang S1 Ilmu Ekonomi di Universitas Soerjo Ngawi dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi.

Denny Caknan sempat bekerja di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi sebagai penanam dan perawat pohon, kemudian Denny mencoba mencari peruntungan lewat musik dan menciptakan lagu pop berbahasa Indonesia.

Denny Caknan menciptakan beberapa lagu pop berjudul "Kampung Halaman" yang diunggah di akun YouTube miliknya pada 2018. Namun sayang, lagu pop Denny Caknan tidak mendapat respons positif dari masyarakat. Denny pun mencoba kembali peruntungannya di genre pop Jawa dan dangdut koplo berbahasa Jawa.

Lalu akhir 2018, Denny menggubah lagu berjudul "Kartonyono Medot Janji" yang jadi pintu masuknya berkarier di dunia musik Indonesia. Lagu-lagunya yang banyak tentang patah hati selalu diterima baik oleh banyak pendengar. Setelah menikah dengan wanita cantik bernama Bella Bonita, Denny dianugerahi seorang putri pada 5 Februari 2024.