Ini Riwayat Pendidikan Ayu Ting Ting yang Sempat Bercita-cita Ingin Jadi Pramugari

JAKARTA - Ini Riwayat pendidikan Ayu Ting Ting yang sempat bercita-cita ingin jadi pramugari. Ayu Ting Ting menjadi sorotan publik setelah dirinya menceritakan cita-citanya yang pernah ingin menjadi seorang pramugari. Namun dirinya batal lantaran fisik dan kecerdasannya yang kurang mumpuni.

Hal ini diceritakan Ayu saat dirinya hadir sebagai bintang tamu di acara podcast milik Andre Taulany. Dalam podcast tersebut, pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini pada mulanya ingin menjadi seorang PNS mengikuti jejak ayahnya.

Menurutnya, PNS merupakan pekerjaan yang jangka panjangnya bagus. Sebab, ada dana pensiun yang akan menjadi cadangan dimasa tua nanti.

"Dulu tuh cita-cita aku pengennya jadi PNS. Karena dulu kita mikirnya PNS ada dana pensiun jadi jangka panjangnya bagus," kata Ayu Ting Ting dikutip okezone dari youtube Andre Taulany, Kamis (7/11/2024).

Selain menjadi PNS, Ayu juga berminat untuk menjadi seorang pramugari. Akan tetapi, Ayu mengurungkan niat tersebut karena masalah tinggi badannya yang tidak cukup. Selain itu, Ayu jug berujar jika Q miliknya terlalu rendah untuk menjadi pramugari.