5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi

JAKARTA - 5 contoh teks pidato hari pendidikan nasional 2025 dapat menambah referensi bermanfaat Anda hari ini. Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hari Pendidikan Nasional karena bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara (1889).

Dengan tema tahun ini adalah “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua" yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata .​

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (30/4/2025), Okezone telah merangkum contoh teks pidato hari pendidikan nasional, sebagai berikut.

1. Contoh Pertama

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Bapak/Ibu guru dan seluruh hadirin sekalian,

Pada hari ini, tanggal 2 Mei 2025, kita bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional. Momentum ini mengingatkan kita pada jasa besar Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, dengan semboyan terkenalnya: “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.”

Pendidikan bukan hanya soal belajar di kelas, tapi membentuk karakter, membangun bangsa, dan menciptakan masa depan. Mari kita jadikan semangat Hardiknas ini sebagai motivasi untuk terus belajar, mengajar, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hari ini adalah momen penting bagi kita semua: Hari Pendidikan Nasional. Sebagai guru, kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari proses tumbuhnya generasi bangsa.

Di tengah tantangan zaman yang berubah cepat, pendidikan harus adaptif namun tetap berkarakter. Mari kita terus semangat mendidik dengan hati, karena sejatinya guru adalah teladan.

Semoga Allah meridai setiap ilmu yang kita ajarkan, dan menjadikan anak-anak kita pemimpin masa depan yang amanah.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Contoh Kedua

Bismillahirrahmanirrahim,

Hari ini kita tidak hanya memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita sedang memperingati harapan.

Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan.

Mungkin kita bukan siapa-siapa hari ini. Tapi dengan belajar, kerja keras, dan ketekunan — kita bisa menjadi seseorang esok hari.

Mari buktikan bahwa dengan pendidikan, anak kampung bisa menjadi pemimpin, anak desa bisa mendunia.

Karena pendidikan bukan milik orang kaya. Pendidikan milik semua yang punya mimpi dan tekad.

Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Pemerintah memiliki peran besar dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara merata, adil, dan berkualitas.

Kami terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan, mendukung guru, dan membangun infrastruktur pendidikan di seluruh pelosok negeri.

Mari kita bersatu untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, lebih adaptif terhadap zaman, dan lebih membumi dalam nilai-nilai bangsa.

Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025.

Majulah terus pendidikan Indonesia!

3. Contoh Ketiga

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak/Ibu dan teman-teman sekalian,

Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengusung semangat “Pendidikan Merdeka”.

Merdeka dalam belajar, merdeka dalam berpikir, dan merdeka dalam berkarya.

Mari kita wujudkan pendidikan yang tidak hanya mencetak nilai, tapi juga melahirkan insan yang kreatif, kritis, dan berakhlak.

Ki Hajar Dewantara telah meletakkan fondasinya — kini saatnya kita lanjutkan perjuangan itu.

Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, bukan sekadar mengenang sejarah, tapi juga merefleksikan arah masa depan pendidikan Indonesia.