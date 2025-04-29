Riwayat Pendidikan Paula Verhoeven, Mantan Finalis Gadis Sampul Lulusan Ilmu Komunikasi LSPR

JAKARTA - Riwayat pendidikan Paula Verhoeven, mantan finalis gadis sampul lulusan Ilmu Komunikasi LSPR. Paula Verhoeven, wanita kelahiran Semarang pada 18 September 1987, dikenal sebagai salah satu model papan atas Indonesia yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

1. Perjalanan Karier

Perjalanan kariernya dimulai sejak remaja, ketika ia menjadi finalis ajang pemilihan GADIS Sampul pada tahun 2001. Kesempatan itu menjadi titik awal yang mengantarkannya menapaki dunia modeling secara profesional.

Memiliki tinggi badan mencapai 180 cm sejak kecil sempat membuat Paula merasa minder. Namun, dorongan dari sang ibu yang mendaftarkannya ke sekolah modeling membantu membangun kepercayaan dirinya dan mengasah kemampuan di bidang fashion.

2. Pendidikan LSPR

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Semarang, Paula melanjutkan studi di bidang Ilmu Komunikasi di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta. Pendidikan tersebut menjadi fondasi kuat bagi kariernya, terutama dalam aspek komunikasi dan public relations yang sangat relevan dengan dunia hiburan.

Karier modeling Paula semakin bersinar saat ia meraih juara pertama dalam ajang Elite Model Look Indonesia pada tahun 2003.