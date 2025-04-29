Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Paula Verhoeven, Mantan Finalis Gadis Sampul Lulusan Ilmu Komunikasi LSPR

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |21:08 WIB
Riwayat Pendidikan Paula Verhoeven, Mantan Finalis Gadis Sampul Lulusan Ilmu Komunikasi LSPR
Latar Pendidikan Paula Verhoeven (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Paula Verhoeven, mantan finalis gadis sampul lulusan Ilmu Komunikasi LSPR. Paula Verhoeven, wanita kelahiran Semarang pada 18 September 1987, dikenal sebagai salah satu model papan atas Indonesia yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

1. Perjalanan Karier

Perjalanan kariernya dimulai sejak remaja, ketika ia menjadi finalis ajang pemilihan GADIS Sampul pada tahun 2001. Kesempatan itu menjadi titik awal yang mengantarkannya menapaki dunia modeling secara profesional.

Memiliki tinggi badan mencapai 180 cm sejak kecil sempat membuat Paula merasa minder. Namun, dorongan dari sang ibu yang mendaftarkannya ke sekolah modeling membantu membangun kepercayaan dirinya dan mengasah kemampuan di bidang fashion.

2. Pendidikan LSPR

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Semarang, Paula melanjutkan studi di bidang Ilmu Komunikasi di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta. Pendidikan tersebut menjadi fondasi kuat bagi kariernya, terutama dalam aspek komunikasi dan public relations yang sangat relevan dengan dunia hiburan.

Karier modeling Paula semakin bersinar saat ia meraih juara pertama dalam ajang Elite Model Look Indonesia pada tahun 2003.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/624/3166934/mnc_tourism-9yjW_large.jpg
MNC Tourism dan MNC Peduli Edukasi Konten Kreatif Siswa SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/624/3166931/mnc_tourism-i60C_large.jpg
MNC Tourism dan MNC Peduli Beri Pelatihan Jurnalistik Siswa SMAN 1 Caringin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/624/3140888/npsn-di5U_large.jpg
Apa Itu NPSN? Ini Pengertian Lengkap dengan Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/624/3134839/jambore_gruf_di_ntt-jfp5_large.jpg
Ratusan Pemuda Bertukar Praktik Tangani Perubahan Iklim di Jambore GRUF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180294//deddy_corbuzier-FOcn_large.jpg
Adu Pendidikan Mentereng Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa, Kini Putuskan Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180179//gkr_mangkubumi-Cub7_large.jpg
Ini Pendidikan GKR Mangkubumi, Pewaris Tahta Perempuan Pertama dalam Sejarah Keraton Yogyakarta
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement