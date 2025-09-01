Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

MNC Tourism dan MNC Peduli Beri Pelatihan Jurnalistik Siswa SMAN 1 Caringin

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 September 2025 |17:50 WIB
MNC Tourism dan MNC Peduli Beri Pelatihan Jurnalistik Siswa SMAN 1 Caringin
MNC Tourism dan MNC Peduli Beri Pelatihan Jurnalistik Siswa SMAN 1 Caringin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan siswa kelas sepuluh SMA Negeri 1 Caringin Kabupaten Bogor mengikuti kegiatan MNC Tourism dan MNC Peduli pada Jumat (29/8/2025) siang. Ini merupakan salah satu program CSR MNC yang berupa edukasi kepada para siswa tentang tata cara menjadi jurnalis serta pengambilan gambar.

Para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Selain mendapat ilmu bermanfaat, pihak MNC Tourism juga menggelar lomba konten kreator yang berhadiah menarik.

Salah satunya yang ikut bersemangat ialah Kristian, siswa kelas 10 SMAN 1 Caringin. Ia mengatakan para siswa hingga pihak sekolah begitu antusias dengan kegiatan dari MNC Tourism ini.

“Kegiatan ini sangat positif, dan secara kebetulan di sekolah SMAN 1 Caringin terdapat kegiatan ekstra kurikuler tentang jurnalistik sehingga bisa bermanfaat bagi para siswa,” ucapnya.

Lomba konten kreator dari MNC Tourism ini juga diikuti para siswa dengan semangat dan penuh ide kreatif. Mereka berlomba-lomba menyajikan karya jurnalistik terbaik lewat ilmu yang diberikan.

Bagi para siswa yang bersedia membuat konten dan video berdurasi sekitar 60 menit terbaiknya, MNC Tourism akan mengikutsertakan dalam kompetisi pada Grand Final yang akan berlangsung pada 17 September 2025 di Lido Lake Resort.

Melalui sinergi dengan MNC Peduli, program ini menegaskan komitmen MNC Group dalam mendorong pendidikan non formal yang relevan dengan kebutuhan di era digital sekaligus memberi ruang bagi pelajar untuk menyalurkan ide segar mereka dalam bentuk karya jurnalistik.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

