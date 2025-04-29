Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ratusan Pemuda Bertukar Praktik Tangani Perubahan Iklim di Jambore GRUF 2025

Rahma Anhar , Jurnalis-Selasa, 29 April 2025 |20:37 WIB
Jambore Gruf di NTT (Foto: Okezone)
Jambore Gruf di NTT (Foto: Okezone)
A
A
A

ALOR – Sekitar 200 pemuda dari 15 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mewakili berbagai komunitas mengikuti Jambore Komunitas Gotong Royong Untuk Flobamoratas (GRUF) yang dilangsungkan di Pantai Sebanjar yang terletak di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, di Pulau Alor. Flobamoratas adalah sebutan untuk Provinsi NTT.

1. Jambore GRUF

Bupati Alor, Iskandar Lakamau, membuka secara resmi Jambore GRUF pada Selasa, 29 April 2025, mengapresiasi upaya para pemuda yang peduli pada lingkungan dan isu perubahan iklim yang berdampak global dan juga terasa di Kabupaten Alor tempat kegiatan ini berlangsung.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Alor memberikan apresiasi yang tinggi buat teman-teman pemuda yang telah berniat dan mempunyai kepedulian yang tinggi untuk melihat perubahan iklim,” kata Bupati Alor.

Para peserta Jambore GRUF 2025 disambut dengan teriknya matahari pagi dengan latar cantik Laut Alor yang terlihat di Pantai Sebanjar, sekitar 30 menit perjalanan darat dengan mobil dari Kalabahi, Ibu Kota Kabupaten Alor.

“Perubahan iklim merupakan masalah global yang harus kita sikapi, kita lihat dengan serius. Perubahan iklim sangat terasa dan sampai di Alor kita juga merasakan itu. Kita bersyukur dan berterima kasih orang-orang muda punya kepedulian yang cukup tinggi terhadap perubahan iklim yang kita alami saat ini,” kata Bupati Alor mengapresiasi.

 

