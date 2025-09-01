MNC Tourism dan MNC Peduli Edukasi Konten Kreatif Siswa SMA

JAKARTA - Rangkaian program CSR edukatif bertajuk “Pelajar Cerdas, Konten Berkualitas” yang digagas MNC Tourism bersama MNC Peduli resmi menuntaskan roadshow sekolah di SMAN 1 Caringin, Kabupaten Bogor.

Kegiatan di SMAN 1 Caringin berlangsung meriah dengan partisipasi aktif para pelajar. Mereka mendapatkan pembekalan mulai dari penentuan tema, teknik pengambilan gambar, pemilihan angle yang tepat, hingga strategi menyusun pesan kampanye positif.

Tak hanya teori, para siswa juga diajak praktik langsung dan mengikuti games interaktif yang membangkitkan semangat belajar.