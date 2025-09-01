Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

MNC Tourism dan MNC Peduli Edukasi Konten Kreatif Siswa SMA

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 September 2025 |17:57 WIB
MNC Tourism dan MNC Peduli Edukasi Konten Kreatif Siswa SMA
MNC Tourism dan MNC Peduli Edukasi Konten Kreatif Siswa SMA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rangkaian program CSR edukatif bertajuk “Pelajar Cerdas, Konten Berkualitas” yang digagas MNC Tourism bersama MNC Peduli resmi menuntaskan roadshow sekolah di SMAN 1 Caringin, Kabupaten Bogor. 

Kegiatan di SMAN 1 Caringin berlangsung meriah dengan partisipasi aktif para pelajar. Mereka mendapatkan pembekalan mulai dari penentuan tema, teknik pengambilan gambar, pemilihan angle yang tepat, hingga strategi menyusun pesan kampanye positif. 

Tak hanya teori, para siswa juga diajak praktik langsung dan mengikuti games interaktif yang membangkitkan semangat belajar.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/624/3166931/mnc_tourism-i60C_large.jpg
MNC Tourism dan MNC Peduli Beri Pelatihan Jurnalistik Siswa SMAN 1 Caringin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/624/3140888/npsn-di5U_large.jpg
Apa Itu NPSN? Ini Pengertian Lengkap dengan Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/65/3134849/latar_pendidikan-4Vez_large.jpg
Riwayat Pendidikan Paula Verhoeven, Mantan Finalis Gadis Sampul Lulusan Ilmu Komunikasi LSPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/624/3134839/jambore_gruf_di_ntt-jfp5_large.jpg
Ratusan Pemuda Bertukar Praktik Tangani Perubahan Iklim di Jambore GRUF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184191//prabowo-RGSn_large.jpg
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221//mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement