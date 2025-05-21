Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apa Itu NPSN? Ini Pengertian Lengkap dengan Cara Ceknya

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |19:54 WIB
Apa Itu NPSN? Ini Pengertian Lengkap dengan Cara Ceknya
Ilustrasi sekolah. (Foto: Okezone)
APA itu NPSN? Pengertian lengkap dan cara ceknya akan diulas Okezone dalam artikel ini.

NPSN merupakan singkatan dari Nomor Pokok Sekolah Nasional. Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, Rabu (21/5/2025), NPSN jadi salah satu persyaratan bagi siswa dan sekolah untuk pendaftaran seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru.

NPSN berfungsi sebagai kode pengenal nasional yang unik. Nomor identitas ini bersifat unik, tunggal, dan berlaku bagi satuan pendidikan (sekolah) di Indonesia.

Jadi, dalam NPSN, ada delapan digit angka. Tidak akan ada sekolah yang memiliki nomor yang sama. 

Penggunaan

NPSN biasa digunakan untuk beragam keperluan. Salah satunya untuk validasi data sekolah dalam berbagai sistem, baik itu pendaftaran UTBK ataupun KIP Kuliah.

Tak hanya itu, NPSN juga bisa dipakai untuk pengelolaan data pendidikan secara nasional. Nomor ini juga bisa dipakai untuk identifikasi sekolah dalam berbagai aplikasi dan platform online.

 

