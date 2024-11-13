Perbandingan Pendidikan Shania Manoj Punjabi dengan Feny Djoko Susanto, Perempuan Indonesia Masuk Daftar Pebisnis Wanita Terbaik Asia 2024

JAKARTA - Perbandingan pendidikan Shania Manoj Punjabi dengan Feny Djoko Susanto perempuan Indonesia masuk dalam daftar pebisnis wanita terbaik di Asia 2024.

Shania dan Feny masuk dalam daftar pebisnis wanita terbaik di Asia tahun 2024 dalam artikel Forbes berjudul “Asia’s Power Businesss Women 2024”. Keduanya dirasa memiliki strategi yang sangat berani hingga dapat melahirkan kesuksesan dari bisnis yang dijalaninya.

Melihat pencapaian dua pebisnis wanita Indonesia itu, masyarakat pun menjadi penasaran dengan latar belakang pendidikan mereka. Sebab, bukan hal yang mudah untuk masuk dalam daftar pebisnis wanita terbaik di Asia 2024.

Mulai dari Shania Manoj Punjabi, ia merupakan pemimpin dari MD Entertainment, sebuah perusahaan studio film terbesar di Indonesia. Berdasarkan kapitalisasi pasarnya, perusahaan ini telah mencapai USD1,9 miliar atau setara dengan Rp30,3 triliun.

Dikutip berbagai sumber, Rabu (13/11/2024) Shania Manoj Punjabi merupakan lulusan dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia mengambil jurusan pemasaran dan manajemen strategi sehingga lulus sebagai Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Pemasaran dan Manajemen Strategi, The Wharton School, University of Pennsylvania