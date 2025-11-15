Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan dan Profil Gus Elham yang Viral karena Ciumi Anak Perempuan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |21:48 WIB
Riwayat Pendidikan dan Profil Gus Elham yang Viral karena Ciumi Anak Perempuan
Riwayat Pendidikan dan Profil Gus Elham yang Viral karena Ciumi Anak Perempuan. (Foto : Ig  mt.ibadallah)
A
A
A

JAKARTA - Gus Elham menjadi perhatian netizen setelah sejumlah video yang mengungkap kegemarannya ciumi anak perempuan. Tak hanya netizen, perilaku tak biasa itu juga menyita perhatian Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons viralnya video pendakwah muda Gus Elham yang mencium anak perempuan. Perbuatan Gus Elham ini menjadi sorotan publik.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, menilai perbuatan itu tidak patut dilakukan oleh siapapun, termasuk seorang pendakwah bernama Gus Elham. 

"Saya pikir perbuatan itu tidak patut dilakukan oleh siapapun, apalagi dilakukan oleh pendakwah atau juga orang pesantren, bahkan mungkin anaknya kiai tentu tidak patut dilakukan. Tidak ada yang membenarkan itu," kata KH Cholil, melansir laman MUI, Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii memberikan respon atas pertanyaan awak media terkait video viral Gus Elham, yang tampak beberapa kali mencium anak kecil perempuan.

“Kita sepakat dengan publik, bahwa itu tidak pantas!,” tegas Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii di Gedung Parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Sabtu (15/11/2025).

Romo Syafii menjelaskan bahwa Kemenag telah memiliki pedoman tegas mengenai lingkungan ramah anak di madrasah dan pesantren melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.

Di tengah kontroversi diri Gus Elham, riwayat pendidikan dan latar belakang Gus Elham pun menjadi perhatian publik. Berikut ini selengkapnya. 

 

