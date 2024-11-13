Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Mesty Ariotedjo, Kakak Menpora Dito yang Berprofesi sebagai Dokter dan Pernah Masuk Forbes

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |22:40 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Mesty Ariotedjo, Kakak Menpora Dito yang Berprofesi sebagai Dokter dan Pernah Masuk Forbes
Latar Pendidikan Mesty Arietedjo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Mesty Ariotedjo, kakak Menpora Dito yang berprofesi sebagai Dokter dan pernah masuk Forbes.

Dirangkum Okezone, Rabu (13/11/2024) Mesty Ariotedjo berhasil menarik perhatian banyak orang dengan berbagai prestasi dan kiprahnya. Menilik latar belakang keluarganya, ia merupakan kakak dari Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, yang juga dikenal luas.

Selain itu, Mesty sendiri memiliki karir yang gemilang di dunia medis, berprofesi sebagai seorang dokter yang berkompeten, dan bahkan pernah masuk dalam daftar Forbes “30 Under Asia: Healthcare & Science" di tahun 2016.

Keberhasilan keduanya dalam bidang yang berbeda membuat Mesty Ariotedjo semakin mencuri perhatian publik, baik karena prestasinya sendiri maupun hubungan keluarga yang mencuatkan nama mereka ke level yang lebih tinggi.

Lalu, di balik semua prestasi dan pencapaian yang dimilikinya, riwayat pendidikan yang dimiliki oleh Mesty Ariotedjo ternyata juga tidak kalah mengesankan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement