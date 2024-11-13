Ini Riwayat Pendidikan Mesty Ariotedjo, Kakak Menpora Dito yang Berprofesi sebagai Dokter dan Pernah Masuk Forbes

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Mesty Ariotedjo, kakak Menpora Dito yang berprofesi sebagai Dokter dan pernah masuk Forbes.

Dirangkum Okezone, Rabu (13/11/2024) Mesty Ariotedjo berhasil menarik perhatian banyak orang dengan berbagai prestasi dan kiprahnya. Menilik latar belakang keluarganya, ia merupakan kakak dari Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, yang juga dikenal luas.

Selain itu, Mesty sendiri memiliki karir yang gemilang di dunia medis, berprofesi sebagai seorang dokter yang berkompeten, dan bahkan pernah masuk dalam daftar Forbes “30 Under Asia: Healthcare & Science" di tahun 2016.

Keberhasilan keduanya dalam bidang yang berbeda membuat Mesty Ariotedjo semakin mencuri perhatian publik, baik karena prestasinya sendiri maupun hubungan keluarga yang mencuatkan nama mereka ke level yang lebih tinggi.

Lalu, di balik semua prestasi dan pencapaian yang dimilikinya, riwayat pendidikan yang dimiliki oleh Mesty Ariotedjo ternyata juga tidak kalah mengesankan.