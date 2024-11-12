Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Perbandingan Riwayat Pendidikan Konglomerat Prajogo Pangestu dan Tomy Winata, Ternyata Sama-Sama Lulusan SMP

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |21:39 WIB
Perbandingan Riwayat Pendidikan Konglomerat Prajogo Pangestu dan Tomy Winata, Ternyata Sama-Sama Lulusan SMP
Latar Pendidikan Prajogo dan Tomy Winata (Foto: Okezone)
JAKARTA - Perbandingan riwayat pendidikan konglomerat Prajogo Pangestu dan Tomy Winata menjadi sorotan. Sebab, keduanya belum lama ini tampak ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China.

Mereka bersama dengan para konglomerat Indonesia lain juga hadir di jamuan kenegaraan yang digelar di Great Hall of People di Beijing, China pada Sabtu lalu.

Diketahui, para konglomerat ini turut mendampingi Prabowo Subianto untuk bisa memperdalam kerjasama bisnis antara Indonesia dan China. Harapannya, kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prajogo Pangestu dan Tomy Winata memang dikenal sebagai konglomerat yang memiliki harta kekayaan luar biasa. Bahkan, ada yang masuk sebagai salah satu tokoh terkaya di dunia.

Tomy Winata dikenal sebagai salah satu anggota 9 naga dengan kekayaan yang mencapai USD900 juta atau sekitar Rp14,6 triliun pada 2016. Dirinya merupakan pemilik Artha Graha dimana kawasan SCBD adalah salah satu kesuksesan besarnya.

Jauh dari pada itu, harta kekayaan Prajogo Pangestu diketahui mencapai USD51,9 miliar atau sekitar Rp813,79 triliun menurut data Forbes The Real Time Billionaires, Selasa (12/11/2024). Angka ini menempatkannya sebagai orag terkaya ke 29 di dunia saat ini.

Halaman:
1 2
