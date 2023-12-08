Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Indonesia Kerjasama di Sektor Pendidikan dengan Persatuan Emirat Arab

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:27 WIB
Indonesia Kerjasama di Sektor Pendidikan dengan Persatuan Emirat Arab
Indonesia kerjasama pendidikan dengan Persatuan Emirat Arab (Foto: Instagram Nadiem Makarim)
JAKARTA - Semangat memajukan pendidikan, Indonesia jalin kerjasama bilateral dengan Persatuan Emirat Arab (PEA). Kerjasama antar Kementerian Pendidikan ini dua negara ini jadi tanda melebarnya kerjasama Indonesia di sektor pendidikan.

Pertemuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Dubai, Persatuan Emirat Arab pekan lalu, Sabtu (2/12/2023).

Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim bertemu dengan Menteri Pendidikan PAE Ahmad Behoul. Keduanya melakukan kerjasama di bidang pendidikan tinggi, khususnya pada program pertukaran mahasiswa, beasiswa, hingga pembahasan kualifikasi profesional yang diterapkan di kedua negara.

Dalam pernyataan melalui Instagram pribadi, dikutip Jumat (8/12/2023), Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim juga mengatakan bakal melakukan peningkatan kolaborasi di bidang seni rupa, pertunjukan, sastra, serta pengembangan warisan budaya.

Dengan menambah kerjasama pendidikan Indonesia, diharapkan pendidikan yang ada di Indonesia semakin maju, begitu juga dengan muda-mudi Indonesia yang semakin bersinar di kancah internasional. Kerjasama ini juga mendorong keinginan Indonesia untuk menjadi setara dalam bidang pendidikan dengan PEA.

