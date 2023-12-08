Indonesia Kerjasama di Sektor Pendidikan dengan Persatuan Emirat Arab

JAKARTA - Semangat memajukan pendidikan, Indonesia jalin kerjasama bilateral dengan Persatuan Emirat Arab (PEA). Kerjasama antar Kementerian Pendidikan ini dua negara ini jadi tanda melebarnya kerjasama Indonesia di sektor pendidikan.

Pertemuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Dubai, Persatuan Emirat Arab pekan lalu, Sabtu (2/12/2023).

BACA JUGA:

Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim bertemu dengan Menteri Pendidikan PAE Ahmad Behoul. Keduanya melakukan kerjasama di bidang pendidikan tinggi, khususnya pada program pertukaran mahasiswa, beasiswa, hingga pembahasan kualifikasi profesional yang diterapkan di kedua negara.

Dalam pernyataan melalui Instagram pribadi, dikutip Jumat (8/12/2023), Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim juga mengatakan bakal melakukan peningkatan kolaborasi di bidang seni rupa, pertunjukan, sastra, serta pengembangan warisan budaya.

BACA JUGA:

Dengan menambah kerjasama pendidikan Indonesia, diharapkan pendidikan yang ada di Indonesia semakin maju, begitu juga dengan muda-mudi Indonesia yang semakin bersinar di kancah internasional. Kerjasama ini juga mendorong keinginan Indonesia untuk menjadi setara dalam bidang pendidikan dengan PEA.