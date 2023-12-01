Nadiem Makarim Cetak 50.000 Guru Penggerak Berkat Merdeka Belajar, Ini Reaksi Jokowi

JAKARTA - Sebanyak 50.000 guru dinyatakan sebagai Guru Penggerak di era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam program Kurikulum Merdeka. Dan 9.000 guru di antaranya sudah diangkat sebagai kepala sekolah. Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo ikut berkomentar.

Lewat media sosial Nadiem Makarim, Presiden Joko Widodo juga memberi dukungan penuh kepada para guru yang sudah berjuang. Kunci utama gerakan merdeka belajar adalah kolaborasi dari semua pihak yang menginginkan perubahan paradigma sesuai perkembangan zaman.

Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa tenaga pendidikan saat ini memiliki 50.000 guru penggerak, 9.000 di antaranya sudah menjadi kepala sekolah. Jokowi juga menaruh harapan besar kepada tenaga pendidik.

“Saya senang dapat laporan tersebut, yakni jumlah ini dapat terus semakin meningkat dan tahun depan kurang lebih 100.000,” tutur Jokowi, dikutip dari Instagram Nadiem Makarim, Jumat (1/12/2023).