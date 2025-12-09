Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sri Mulyani Akan Mengajar di Blavatnik School of Government Oxford University

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |08:33 WIB
Sri Mulyani Akan Mengajar di Blavatnik School of Government Oxford University
Sri Mulyani Akan Mengajar di Blavatnik School of Government Oxford University. (Foto: Blavatnik School of Government Oxford University)
A
A
A

JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati akan mengajar di Blavatnik School of Government, Oxford University. Sri Mulyani akan mulai mengajar pada 2026. 

Blavatnik School of Government, Oxford University adalah sekolah berbasis beasiswa yang dirancang bagi para pemimpin global yang sedang bertransisi dari kepemimpinan negara mereka ke tahap selanjutnya dalam perjalanan kepemimpinan publik di negara asal. 

Mantan Managing Director 2010-2016 ini akan berbagi pengetahuannya dengan para pemimpin global saat ini dan di masa mendatang. "Hal itu melalui pendampingan mahasiswa dan alumni, pertemuan para pemimpin global, dan eksplorasi pendekatan inovatif dalam pemerintahan," demikian seperti dikutip dari laman Oxford, Selasa (9/12/2025). 

Dekan Blavatnik School of Government Ngaire Woods Oxford University, mengatakan sangat senang Sri Mulyani bergabung dengan Blavatnik School untuk berbagi pengalamannya yang kaya dalam pembuatan kebijakan ekonomi global. 

"Mahasiswa kami berasal dari lebih dari 60 negara di seluruh dunia untuk mengasah keterampilan mereka dalam pelayanan publik, termasuk jabatan terpilih, dan saya senang mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar darinya,” ujar Ngaire Woods.

Dalam portofolio yang dikenalkan Blavatnik School of Government, Oxford University, Sri adalah Menteri Keuangan pertama yang menjabat di bawah tiga Presiden Indonesia berturut-turut dan dianugerahi “Menteri Terbaik di Dunia” pada tahun 2018. Sri Mulyani akan mengeban amanah fellowship selama satu tahun. 

Melansir Forbes, Sri Mulyani pernah masuk jajaran The World’s 100 Most Powerful Women tahun 2022 urutan ke-47. Sri Mulyani masuk dalam kategori wanita yang berpengaruh dalam bidang kebijakan dan politik.

Berikut Profil, Biodata dan Agama Sri Mulyani Lengkap

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/45/3188364//ole_romeny-eh8c_large.jpg
Comeback di Laga Swansea City vs Oxford United, Ole Romeny Catatkan Statistik Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/45/3188010//ole_romeny-Az1g_large.jpg
Curi Perhatian, Momen Ole Romeny Beri Kejutan Kado Natal ke Akademi Sepakbola Bareng Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186021//ivar_jenner-4KwC_large.jpg
2 Klub yang Berpotensi Jadi Pelabuhan Baru Ivar Jenner di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Main di Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/45/3185177//ole_romeny-v6j7_large.jpg
Media Inggris Tak Sabar Lihat Dampak Kehadiran Bintang Timnas Indonesia Ole Romeny di Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958//erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/45/3181720//ole_romeny-KBf4_large.jpg
Kata-Kata Ole Romeny Usai Comeback Bela Oxford United Lawan Stoke City
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement