Sri Mulyani Akan Mengajar di Blavatnik School of Government Oxford University

Sri Mulyani Akan Mengajar di Blavatnik School of Government Oxford University. (Foto: Blavatnik School of Government Oxford University)

JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati akan mengajar di Blavatnik School of Government, Oxford University. Sri Mulyani akan mulai mengajar pada 2026.

Blavatnik School of Government, Oxford University adalah sekolah berbasis beasiswa yang dirancang bagi para pemimpin global yang sedang bertransisi dari kepemimpinan negara mereka ke tahap selanjutnya dalam perjalanan kepemimpinan publik di negara asal.

Mantan Managing Director 2010-2016 ini akan berbagi pengetahuannya dengan para pemimpin global saat ini dan di masa mendatang. "Hal itu melalui pendampingan mahasiswa dan alumni, pertemuan para pemimpin global, dan eksplorasi pendekatan inovatif dalam pemerintahan," demikian seperti dikutip dari laman Oxford, Selasa (9/12/2025).

Dekan Blavatnik School of Government Ngaire Woods Oxford University, mengatakan sangat senang Sri Mulyani bergabung dengan Blavatnik School untuk berbagi pengalamannya yang kaya dalam pembuatan kebijakan ekonomi global.

"Mahasiswa kami berasal dari lebih dari 60 negara di seluruh dunia untuk mengasah keterampilan mereka dalam pelayanan publik, termasuk jabatan terpilih, dan saya senang mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar darinya,” ujar Ngaire Woods.

Dalam portofolio yang dikenalkan Blavatnik School of Government, Oxford University, Sri adalah Menteri Keuangan pertama yang menjabat di bawah tiga Presiden Indonesia berturut-turut dan dianugerahi “Menteri Terbaik di Dunia” pada tahun 2018. Sri Mulyani akan mengeban amanah fellowship selama satu tahun.

Melansir Forbes, Sri Mulyani pernah masuk jajaran The World’s 100 Most Powerful Women tahun 2022 urutan ke-47. Sri Mulyani masuk dalam kategori wanita yang berpengaruh dalam bidang kebijakan dan politik.

Berikut Profil, Biodata dan Agama Sri Mulyani Lengkap