Kisah Mantan Menkeu Sri Mulyani yang Akan Mengajar Calon Pemimpin Global di Universitas Oxford (Foto: Okezone)

JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, kembali mencuri perhatian publik setelah diumumkan akan mengajar calon pemimpin global dari lebih dari 60 negara di Universitas Oxford.

Sri Mulyani didapuk menjadi World Leaders Fellow di Blavatnik School of Government, Oxford University—sebuah institusi berbasis beasiswa yang dirancang untuk para pemimpin dunia yang sedang memasuki fase baru dalam perjalanan kepemimpinan publik mereka. Di sekolah ini, para peserta belajar langsung dari tokoh-tokoh berpengalaman dalam pemerintahan dan kebijakan publik.

Sebagai World Leaders Fellow, Sri Mulyani akan berbagi wawasan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pendampingan mahasiswa dan alumni, menghadiri forum para pemimpin global, hingga mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam tata kelola pemerintahan.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari laman resmi Oxford.

Ia menambahkan bahwa lembaga ini menjadi tempat bertemunya berbagai perspektif dunia untuk melihat kembali tantangan kebijakan publik dan tata kelola global. “Saya berharap dapat berkontribusi secara bijaksana kepada komunitas ini, berbagi pengalaman saya sambil terus belajar,” sambungnya.

Dekan Blavatnik School of Government, Ngaire Woods, mengungkapkan rasa bangganya menyambut Sri Mulyani. Menurutnya, pengalaman panjang Sri Mulyani dalam kebijakan ekonomi global akan menjadi sumber pembelajaran berharga bagi para mahasiswa.

“Mahasiswa kami berasal dari lebih dari 60 negara untuk mengasah kemampuan mereka dalam pelayanan publik, termasuk jabatan terpilih. Saya sangat senang mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar darinya,” ujar Woods.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)