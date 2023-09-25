Kagetnya Mahasiswi Indonesia di Oxford Bikin Konten Bahasa Inggris, Ternyata Ketemu WNI

JAKARTA - Seorang mahasiswi baru asal Indonesia, yang saat ini kuliah di kampus Oxford, mendadak heboh saat bertemu dengan warga Indonesia. Setibanya di kampus, dia bertemu dengan wanita paruh baya yang ternyata warga Indonesia juga.

Sebagai mahasiswi baru, dia sedang mencari kamar asrama dan coba berkomunikasi dalam bahasa Inggris saat bertemu orang asing. Dikutip dari video viral yang diunggah melalui akun twitter milik @kegblgnunfaedh, Senin (25/9/2023), kegembiraan mahasiswi itupun meledak disaat ia menemukan fakta ibu tersebut adalah orang Indonesia juga.

Mahasiswi itu, diketahui bernama Rita Nurhasanah. Dia membagikan momen tersebut melalui akun TikTok milik Rita.

Rita menyapa ibu tersebut menggunakan bahasa inggris yang lancar dan mengenalkan diri, bahwa dirinya berasal dari Indonesia.

Tidak disangka, wanita berparuh baya ini juga berasal dari Indonesia dan mereka saling berpelukan, seperti anak dan ibu.

Menurutnya, hidup di luar negeri sendiri, sangat menguras energi. Video ini banjir dipenuhi oleh komentar warganet