Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Reaksi Sri Mulyani Didapuk Mengajar di  Blavatnik School of Government Oxford University 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |08:46 WIB
Reaksi Sri Mulyani Didapuk Mengajar di  Blavatnik School of Government Oxford University 
Reaksi Sri Mulyani Didapuk Mengajar di  Blavatnik School of Government Oxford University. (Foto: IG Sri Mulyani)
A
A
A

JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati akan mengajar di Blavatnik School of Government, Oxford University pada 2026. Saat didapuk mengajar yang merupakan cita-citanya sejak lama, bagaimana reaksi Sri Mulyani? 

Blavatnik School of Government, Oxford University adalah sekolah berbasis beasiswa yang dirancang bagi para pemimpin global yang sedang bertransisi dari kepemimpinan negara mereka ke tahap selanjutnya dalam perjalanan kepemimpinan publik di negara asal. 

Sri Mulyani ini akan berbagi pengetahuannya dengan para pemimpin global saat ini dan di masa mendatang melalui pendampingan mahasiswa dan alumni, pertemuan para pemimpin global, dan eksplorasi pendekatan inovatif dalam pemerintahan. 

Mengajar adalah cita-cita Sri Mulyani. Dia pun mengaku bahagia. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford," ujarnya seperti dikutip dari laman Oxford, Selasa (9/12/2025). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188700//sri_mulyani-oxYc_large.jpg
Sri Mulyani Akan Mengajar di Blavatnik School of Government Oxford University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945//pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175104//purbaya-wpjQ_large.jpg
Purbaya Batalkan Rencana OJK Bangun Gedung di SCBD, MoU Sri Mulyani Tak Berlaku Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019//sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633//sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173464//purbaya-gD17_large.jpg
Purbaya Ungkap Harga Asli BBM Pertalite, Bukan Rp10.000 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement