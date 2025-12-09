Reaksi Sri Mulyani Didapuk Mengajar di Blavatnik School of Government Oxford University

JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati akan mengajar di Blavatnik School of Government, Oxford University pada 2026. Saat didapuk mengajar yang merupakan cita-citanya sejak lama, bagaimana reaksi Sri Mulyani?

Blavatnik School of Government, Oxford University adalah sekolah berbasis beasiswa yang dirancang bagi para pemimpin global yang sedang bertransisi dari kepemimpinan negara mereka ke tahap selanjutnya dalam perjalanan kepemimpinan publik di negara asal.

Sri Mulyani ini akan berbagi pengetahuannya dengan para pemimpin global saat ini dan di masa mendatang melalui pendampingan mahasiswa dan alumni, pertemuan para pemimpin global, dan eksplorasi pendekatan inovatif dalam pemerintahan.

Mengajar adalah cita-cita Sri Mulyani. Dia pun mengaku bahagia. "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford," ujarnya seperti dikutip dari laman Oxford, Selasa (9/12/2025).