Wisudawati Cantik, Farras Ulinnuha Lulus S1 Kedokteran UGM di Usia 19 Tahun 8 Bulan

JAKARTA - Farras Ulinnuha, gadis asal Lampung ini baru saja lulus dari Program Studi Kedokteran kelas International Undergraduate Program (IUP) angkatan 2021, curi perhatian. Mahasiswa cantik ini resmi menyandang gelar wisudawan termuda yang berhasil lulus di usia 19 tahun 8 bulan 17 hari.

Padahal usia rata-rata 1.729 lulusan Program Sarjana adalah 22 tahun 6 bulan 15 hari. Farras bercerita bahwa sejak ia duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), ia sudah mengenyam bangku sekolah lebih cepat dari teman-teman seusianya.

Farras mengaku sempat mengikuti Ujian Nasional (UN) untuk masuk SMP saat ia masih kelas 5 SD bersama kakak kelasnya, kesempatan yang ketika itu masih diperbolehkan.

“Saya masuk SD masuk umur 4,5 tahun, berlanjut ke SMP 3 tahun, dan kemudian saat SMA saya hanya menyelesaikan 2 tahun,” tuturnya seperti dikutip dari laman UGM, Senin (8/12/2025).

Memasuki jenjang perkuliahan di usia 16 tahun bukan hal yang mudah. Farras mengaku harus beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya belajar yang berbeda, serta dinamika pertemanan dengan mahasiswa yang mayoritas lebih tua.

Meski begitu, ia merasa beruntung karena lingkungan kedokteran UGM cukup inklusif dan membuatnya cepat menyesuaikan diri. “Di awal kuliah, penyesuaian berjalan tidak selalu mulus, tetapi perlahan saya menemukan ritme yang tepat,” kenangnya.

Ketertarikannya pada dunia kedokteran tumbuh sejak kecil. Ia kerap menemani ibunya bekerja di rumah sakit dan membantu di klinik keluarga, membuatnya familiar dengan dunia medis. Ia berharap bisa melanjutkan profesi sebagai dokter dan kembali pulang ke Lampung untuk membantu masyarakat di sana.

“Jadi dari dulu saya sudah familiar dengan dunia kedokteran. Saat tahu UGM, saya pikir saya bisa belajar disana dan ingin jadi dokter agar tingkat layanan kesehatan di Indonesia bisa lebih merata,” katanya.