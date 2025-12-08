Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Wisudawati Cantik, Farras Ulinnuha Lulus S1 Kedokteran UGM di Usia 19 Tahun 8 Bulan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |08:56 WIB
Wisudawati Cantik, Farras Ulinnuha Lulus S1 Kedokteran UGM di Usia 19 Tahun 8 Bulan
Wisudawati Cantik, Farras Ulinnuha Lulus S1 Kedokteran UGM di Usia 19 Tahun 8 Bulan. (Foto: UGM)
A
A
A

JAKARTA - Farras Ulinnuha, gadis asal Lampung ini baru saja lulus dari Program Studi Kedokteran kelas International Undergraduate Program (IUP) angkatan 2021, curi perhatian. Mahasiswa cantik ini resmi menyandang gelar wisudawan termuda yang berhasil lulus di usia 19 tahun 8 bulan 17 hari. 

Padahal usia rata-rata  1.729 lulusan Program Sarjana adalah 22 tahun 6 bulan 15 hari. Farras bercerita bahwa sejak ia duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), ia sudah mengenyam bangku sekolah lebih cepat dari teman-teman seusianya. 

Farras mengaku sempat mengikuti Ujian Nasional (UN) untuk masuk SMP saat ia masih kelas 5 SD bersama kakak kelasnya, kesempatan yang ketika itu masih diperbolehkan. 

“Saya masuk SD masuk umur 4,5 tahun, berlanjut ke SMP 3 tahun, dan kemudian saat SMA saya hanya menyelesaikan 2 tahun,” tuturnya seperti dikutip dari laman UGM, Senin (8/12/2025). 

Memasuki jenjang perkuliahan di usia 16 tahun bukan hal yang mudah. Farras mengaku harus beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya belajar yang berbeda, serta dinamika pertemanan dengan mahasiswa yang mayoritas lebih tua. 

Meski begitu, ia merasa beruntung karena lingkungan kedokteran UGM cukup inklusif dan membuatnya cepat menyesuaikan diri. “Di awal kuliah, penyesuaian berjalan tidak selalu mulus, tetapi perlahan saya menemukan ritme yang tepat,” kenangnya.

Ketertarikannya pada dunia kedokteran tumbuh sejak kecil. Ia kerap menemani ibunya bekerja di rumah sakit dan membantu di klinik keluarga, membuatnya familiar dengan dunia medis. Ia berharap bisa melanjutkan profesi sebagai dokter dan kembali pulang ke Lampung untuk membantu masyarakat di sana. 

“Jadi dari dulu saya sudah familiar dengan dunia kedokteran. Saat tahu UGM, saya pikir saya bisa belajar disana dan ingin jadi dokter agar tingkat layanan kesehatan di Indonesia bisa lebih merata,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188456//kerupuk_pink-jOSm_large.jpg
Viral, Single Mom Jualan Kerupuk Pink dengan Motor Besar Bergambar Hello Kitty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/624/3188451//alis_cicak-fQFO_large.jpg
Viral Siswa Kerap Pakai Alis Cicak di Sekolah, Netizen: “Rawrr”
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188458//purbaya-hW36_large.jpg
Viral Purbaya Usul MBG Diganti Uang, Kemenkeu: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188423//viral-NaSv_large.jpg
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/65/3188388//viral_warteg-1uhy_large.jpg
Viral, Mahasiswa UIN Ciputat Dsk Korban Banjir Sumatera Boleh Makan Gratis di Warteg Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/624/3188346//pace_pison-yKWY_large.jpg
Viral Siswa SD Bongkar Celengan Hasil Cabut Uban Pak Guru untuk Korban Sumatera
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement