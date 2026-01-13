Begini ​Cara Mengubah Ukuran Foto Menjadi 4x6 untuk Registrasi Akun SNPMB 2026

JAKARTA - Begini ​cara mengubah ukuran foto menjadi 4x6 untuk registrasi akun SNPMB 2026. Mengubah ukuran foto menjadi 4x6 untuk registrasi akun SNPMB 2026 dapat dilakukan dengan mudah menggunakan berbagai alat daring (online) maupun perangkat lunak di PC. Berdasarkan aturan resmi tahun 2026, pasfoto harus memiliki aspek rasio 2:3 (vertikal) dengan resolusi minimal 200x300 piksel.

Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk mengubah ukuran foto:

1. Menggunakan Situs Resize Online

Anda dapat menggunakan layanan gratis seperti IloveIMG, Naevaweb, atau Fotor.

Buka situs pengubah ukuran foto pilihan Anda.

Unggah foto yang ingin diubah ukurannya.

Pilih opsi "Piksel" atau "Dimensi":

Matikan fitur "Maintain Aspect Ratio" (pertahankan rasio aspek) jika perlu.