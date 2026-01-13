Link Resmi dan Cara Cek NISN dan NPSN Online untuk Daftar SNPMB 2026

JAKARTA – Link resmi dan cara cek NISN dan NPSN online untuk daftar SNPMB 2026 perlu diketahui oleh seluruh calon mahasiswa. Pendaftaran akun SNPMB 2026 resmi dibuka mulai Senin, 12 Januari 2026. Bagi kamu yang berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tahap ini menjadi langkah awal yang sangat krusial.

Sebelum melakukan registrasi akun, peserta wajib menyiapkan dua data utama, yaitu NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional). Kedua data ini berfungsi sebagai identitas pendidikan yang akan diverifikasi oleh sistem SNPMB.

Tak sedikit siswa yang masih kebingungan saat mencari NISN dan NPSN. Padahal, pemerintah telah menyediakan layanan pencarian data secara mandiri yang mudah diakses secara daring. Dengan memahami cara cek NISN dan NPSN sejak awal, kamu dapat menghindari kesalahan data saat proses pendaftaran SNPMB 2026 berlangsung.

Mengapa Harus Cek NISN dan NPSN?

Melakukan pengecekan NISN dan NPSN penting untuk memastikan data kamu sudah terdaftar dan sinkron di sistem pusat, seperti Dapodik atau EMIS. Proses sinkronisasi data sekolah ke pusat terkadang membutuhkan waktu, sehingga potensi kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, atau data sekolah masih bisa terjadi.

Jika ditemukan ketidaksesuaian data, kamu masih memiliki waktu untuk segera mengajukan perbaikan melalui pihak sekolah sebelum pendaftaran SNPMB 2026 ditutup.

Cara Cek NISN Siswa Secara Online