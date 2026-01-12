Sudah Dibuka Sejak 5 Januari, Pendaftaran SNPMB Punya Persyaratan Baru

JAKARTA - Majelis Rektor Indonesia memastikan proses pendaftaran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 telah dimulai sejak 5 Januari 2026.

Tahap awal seleksi ini diawali dengan pengisian akun SNPMB dan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang menjadi pintu masuk utama bagi calon mahasiswa baru.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, mengatakan saat ini seluruh pemangku kepentingan telah memasuki fase awal seleksi nasional.

"Saat ini kita sudah memasuki tahap seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Tahap awal seleksi dimulai dari SNPMB yang selanjutnya akan mengarah ke Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)," ujar Eduart dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Koordinator Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Riza Satria Perdana, menekankan adanya persyaratan baru yang menjadi perhatian utama pada SNPMB 2026.

Salah satunya, siswa yang ingin masuk dalam daftar eligible wajib mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan nilai yang lengkap.