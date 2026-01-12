Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sudah Dibuka Sejak 5 Januari, Pendaftaran SNPMB Punya Persyaratan Baru

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |18:37 WIB
Sudah Dibuka Sejak 5 Januari, Pendaftaran SNPMB Punya Persyaratan Baru
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Majelis Rektor Indonesia memastikan proses pendaftaran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 telah dimulai sejak 5 Januari 2026. 

Tahap awal seleksi ini diawali dengan pengisian akun SNPMB dan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang menjadi pintu masuk utama bagi calon mahasiswa baru.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sekaligus Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026, Eduart Wolok, mengatakan saat ini seluruh pemangku kepentingan telah memasuki fase awal seleksi nasional.

"Saat ini kita sudah memasuki tahap seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Tahap awal seleksi dimulai dari SNPMB yang selanjutnya akan mengarah ke Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)," ujar Eduart dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Koordinator Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Riza Satria Perdana, menekankan adanya persyaratan baru yang menjadi perhatian utama pada SNPMB 2026. 

Salah satunya, siswa yang ingin masuk dalam daftar eligible wajib mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan nilai yang lengkap.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kampus mahasiswa snpmb
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/65/3194964//mnc_university-x1Q8_large.jpg
Mahasiswi Komunikasi MNC University Bagikan Pengalaman sebagai Script Continuity di Series Populer Sugar Daddy Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/65/3194957//mnc_university-NIkG_large.jpg
Perluasan Program Beasiswa, MNC University Gandeng Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/65/3194557//kampus-oEpT_large.jpg
Ini Syarat dan Jadwal Pelaksanaan UTBK SNBT 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/65/3194537//kampus-EGVk_large.jpg
Apa Perbedaan SNPMB, SNBP dan SNBT 2026? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/65/3194397//kampus-bHQY_large.jpg
Apakah Nilai TKA Jadi Syarat Mutlak Daftar SNBP 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/65/3194306//snbp-Wn0h_large.jpg
Ini Jadwal Resmi dan Cara Registrasi Akun SNPMB Siswa untuk Daftar SNBP 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement