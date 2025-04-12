Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Crisis Communication Plan: Bagaimana Cara Mengubah Krisis Menjadi Kesempatan

Opini , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |00:07 WIB
Crisis Communication Plan: Bagaimana Cara Mengubah Krisis Menjadi Kesempatan
Mengubah Krisis Kesempatan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Crisis Communication Plan atau CCP adalah dokumen perencanaan yang dirancang untuk membantu organisasi merespons krisis secara cepat dan efektif guna meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. CCP tidak hanya berisi langkah-langkah yang harus dilakukan selama krisis tetapi juga mencakup persiapan sebelum krisis dan evaluasis pasca-krisis.

CCP penting dimiliki semua organisasi atau perusahaan untuk: 1. mengurangi ketidakpastian; 2. meningkatkan koordinasi tim; 3. meminimalkan kerugian; dan 4. memastikan komunikasi efektif.

CCP memiliki tiga komponen dasar:

Documentation/dokumentasi: kata pengantar dan tanggal uji coba.

Contact information/kontak informasi: kontak dari tim manajemen krisis dan pemangku kepentingan/stakeholders dan PIC mereka.

Reminders/pengingat: mengenai kerahasiaan, informasi hak milik, peringatan jargon teknis, dan penunjukan pusat kendali krisis.

Beberapa tantangan dari penerapan Crisis Communication Plan (CCP) antara lain:

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174603/kampus-TMcD_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah S1 yang Dijamin Cepat Balik Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/65/3174589/jurusan-vstL_large.jpg
Daftar 5 Jurusan Kuliah dengan Biaya Termahal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173753/jurusan-utBC_large.jpg
Inilah Daftar Jurusan Kuliah yang Paling Dibutuhkan di Rekrutmen PT PLN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/65/3173493/dokter-ODcV_large.jpg
Daftar PTN dengan Jurusan Kedokteran Terbaik Untuk Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/65/3173044/dpr-byPY_large.jpg
Jadi Anggota DPR Minimal Lulusan Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/65/3173041/kampus-f9Vc_large.jpg
Simak Ini Jadwal Lengkap SNBP dan SNBT 2026, Catat Tanggal Pentingnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement