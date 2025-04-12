Crisis Communication Plan: Bagaimana Cara Mengubah Krisis Menjadi Kesempatan

JAKARTA - Crisis Communication Plan atau CCP adalah dokumen perencanaan yang dirancang untuk membantu organisasi merespons krisis secara cepat dan efektif guna meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. CCP tidak hanya berisi langkah-langkah yang harus dilakukan selama krisis tetapi juga mencakup persiapan sebelum krisis dan evaluasis pasca-krisis.

CCP penting dimiliki semua organisasi atau perusahaan untuk: 1. mengurangi ketidakpastian; 2. meningkatkan koordinasi tim; 3. meminimalkan kerugian; dan 4. memastikan komunikasi efektif.

CCP memiliki tiga komponen dasar:

Documentation/dokumentasi: kata pengantar dan tanggal uji coba.

Contact information/kontak informasi: kontak dari tim manajemen krisis dan pemangku kepentingan/stakeholders dan PIC mereka.

Reminders/pengingat: mengenai kerahasiaan, informasi hak milik, peringatan jargon teknis, dan penunjukan pusat kendali krisis.

Beberapa tantangan dari penerapan Crisis Communication Plan (CCP) antara lain: