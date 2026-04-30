Ini Pendidikan Bobby Rasyidin, Dirut KAI yang Disorot Usai Kecelakaan KA Bekasi Timur

Ini Pendidikan Bobby Rasyidin, Dirut KAI yang Disorot Usai Kecelakaan KA Bekasi Timur (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ini pendidikan Bobby Rasyidin, Dirut KAI yang disorot usai kecelakaan KA Bekasi Timur. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, menjadi sorotan usai kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 malam.

Fotonya yang sedang termenung memandang rangkaian KRL setelah peristiwa pun viral. Bobby yang menggunakan kemeja warna putih ini terlihat duduk di peron kereta Stasiun Bekasi Timur sambil memperhatikan proses evakuasi korban kecelakaan kereta.

Momen ini terjepret dan diabadikan fotografer Okezone, Aldhi Chandra Setiawan, pukul 02.00 WIB, Selasa (28/4/2026) usai kunjungan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan utusan khusus Presiden Raffi Ahmad.

Riwayat Pendidikan

Warga Negara Indonesia, lahir di Padang, Sumatera Barat, tahun 1974. Berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak 12 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-223/MBU/08/2025 dan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.038/DI-DAM/DO/2025.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung tahun 1996, Master of Psychology Management di Naperville (1999), MBA The University of New South Wales, Sydney (lulus tahun 2000).

Sebelumnya menjabat Komisaris PT Len Industri (Persero) sejak Februari 2025 - 12 Agustus 2025. Kemudian pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) sejak Desember 2020 - Februari 2025. Komisaris Independen PT GMF AeroAsia Tbk sejak 2020.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik