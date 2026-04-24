Riwayat Pendidikan Fadly Alberto, Pemain Bhayangkara FC yang Lakukan Tendangan Kungfu

JAKARTA - Riwayat pendidikan Fadly Alberto menjadi sorotan usai aksinya melakukan tendangan kungfu dalam laga Elite Pro Academy (EPA) U-20 viral di media sosial. Mantan bintang Timnas Indonesia U-17 itu menuai perhatian publik setelah terlibat insiden kekerasan di lapangan.

Momen tersebut terjadi saat pertandingan Bhayangkara FC U-20 melawan Dewa United U-20 di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4/2026) sore WIB. Laga itu tercoreng oleh aksi tendangan keras yang dilakukan Fadly kepada pemain lawan.

Aksi tersebut sangat disayangkan, mengingat Fadly sebelumnya dikenal sebagai salah satu andalan Garuda Asia. Ia bahkan sempat mencetak gol dan membantu Timnas Indonesia U-17 meraih kemenangan di ajang Piala Dunia U-17 2025.

Beberapa bulan sebelumnya, Fadly juga sempat mengungkapkan perjuangan berat bersama Timnas Indonesia U-17 di bawah asuhan Nova Arianto. Ia menceritakan bagaimana tim harus melewati berbagai tantangan, mulai dari kualifikasi di Kuwait hingga kemenangan dramatis atas Korea Selatan di Piala Asia U-17.

Puncak kebanggaannya adalah saat ia berhasil menyumbangkan gol di ajang Piala Dunia U-17 2025. Saat itu, Fadly mengaku banyak belajar dari menghadapi tim-tim besar dunia dengan intensitas permainan tinggi.