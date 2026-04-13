HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Jusuf Kalla yang Dilaporkan Terkait Pernyataan Mati Syahid saat Ceramah di UGM

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |18:08 WIB
JAKARTA - Riwayat pendidikan Jusuf Kalla yang lagi menyita perhatian masyarakat karena pernyataannya soal mati syahid saat ceramah di UGM. Atas pernyataan mati syahid tersebut, Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 13 RI, Jusuf Kalla, dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI). Diketahui, dalam video di Masjid Kampus UGM menit 9 hingga 10, Jusuf Kalla menjelaskan soal mati syahid.

“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti,” kata JK dalam ceramahnya.

Terkait hal ini, GAMKI menggelar pernyataan sikap dan konferensi pers bersama sejumlah pihak, di antaranya Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Si Pitung, DPP Horas Bangso Batak, DPP Pasukan Manguni Makasiouw, DPP Aliansi Timur Indonesia, Tim Manguni, Timur Indonesia Bersatu, Pemuda Batak Bersatu, hingga Advokat Raja-Raja Batak.

Riwayat Pendidikan Jusuf Kalla

Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.

Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960–1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965–1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965–1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967–1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di almamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Pendidikan Jusuf Kalla:

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/65/3211646/aqsa-PREu_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Aqsa Sutan Aswar, Atlet Jetski yang Menolak Tawaran Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/65/3211412/rachel-a1tv_large.jpg
Ini Pendidikan Rachel Vennya, Lulusan LSPR yang Lagi Konflik dengan Okin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/65/3211051/riwayat_pendidikan-uc2p_large.jpg
Riwayat Pendidikan Danke Boru Rajagukguk, Kajari Karo yang Viral di Kasus Amsal Christy Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/65/3210826/pratama-hk1b_large.jpg
Profil dan Pendidikan Pratama Arhan, Pemain Timnas Indonesia yang Lulus S1 dengan Ijazah Blockchain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/624/3210515/pendidikan-MmDT_large.jpg
Riwayat Pendidikan Wira Arizona, Jaksa Penuntut Umum di Kasus Videografer Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/65/3210062/clara-ZmBk_large.jpg
Ini Pendidikan Clara Shinta yang Ungkap Dugaan Perselingkuhan Suami Melalui Video Call
