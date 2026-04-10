Ini Riwayat Pendidikan Aqsa Sutan Aswar, Atlet Jetski yang Menolak Tawaran Jadi PNS

JAKARTA – Riwayat pendidikan Aqsa Sutan Aswar menarik untuk disimak, terutama setelah keputusannya menolak tawaran menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencuri perhatian publik. Atlet peraih medali emas Asian Games 2018 itu justru memilih meniti karier di dunia bisnis.

Riwayat Pendidikan

Aqsa dikenal sebagai salah satu atlet jetski terbaik Indonesia. Lahir di Jakarta, ia telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan di kancah internasional. Meski punya karier yang cemerlang, belum banyak informasi mengenai pendidikan formal yang dia tempuh.

Adik dari Aero Sutan Aswar ini berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2018 di nomor runabout endurance open. Selain itu, ia juga pernah menyabet medali emas di Asian Beach Games 2014.

Meski belum berhasil meraih emas di ajang SEA Games, Aqsa tetap menunjukkan konsistensi dengan meraih medali perunggu dari beberapa partisipasinya.

Atas prestasinya di Asian Games 2018, pemerintah Indonesia memberikan apresiasi berupa berbagai bonus, mulai dari tawaran menjadi aparatur sipil negara (ASN), fasilitas rumah, hingga uang tunai.