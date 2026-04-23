Riwayat Pendidikan Tim Cook, Lulusan Teknik Industri yang Mundur dari CEO Apple

JAKARTA - Riwayat pendidikan Tim Cook, lulusan teknik industri yang mundur dari CEO Apple Inc.. Tim Cook dikabarkan akan mundur dari jabatannya sebagai CEO Apple per 1 September 2026 setelah hampir 15 tahun memimpin. Ia akan digantikan oleh John Ternus, SVP Hardware Engineering, dan bertransisi menjadi ketua eksekutif (executive chairman).

Tim Cook lahir pada 1 November 1960 di Mobile, Alabama, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang eksekutif bisnis yang menjabat sebagai CEO Apple sejak 2011.

Riwayat Pendidikan

Cook dibesarkan di Robertsdale, Alabama. Ia lulus dari Auburn University dengan gelar sarjana teknik industri pada 1982. Kemudian, pada 1988, ia meraih gelar MBA dari Duke University di Durham, Carolina Utara.

Perjalanan Karier

Sebelum bergabung dengan Apple, Cook bekerja di IBM (1982–1994) dengan posisi terakhir sebagai direktur pemenuhan pesanan untuk wilayah Amerika Utara. Setelah itu, ia menjabat sebagai kepala operasional divisi ritel di Intelligent Electronics (1994–1997) dan kemudian sebagai wakil presiden material di Compaq (1997).

Cook bergabung dengan Apple pada 1998 sebagai wakil presiden senior operasi global, tidak lama setelah Steve Jobs kembali ke perusahaan. Peran Cook dalam merampingkan rantai pasokan menjadi salah satu faktor penting kebangkitan Apple, di samping peluncuran produk seperti iMac, iPod, dan iPhone.