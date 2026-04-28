Riwayat Pendidikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan

JAKARTA - Riwayat pendidikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto telah melantik Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Menyambut tugas barunya, Dudung menegaskan komitmen Kantor Staf Presiden untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden tetap dikawal dengan baik. Dudung menyatakan akan melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan menyempurnakan berbagai kegiatan di KSP. “Banyak hal yang sudah dilakukan oleh KSP untuk mengawal program prioritas Presiden dengan baik dan nanti kita lanjutkan tentunya untuk kesempurnaan kegiatan-kegiatan lainnya,” tegasnya.

Sebagai salah satu langkah inovatif untuk memperkuat fungsi KSP sebagai penyambung kebijakan pemerintah, Dudung mengumumkan inisiasi pembukaan layanan aduan masyarakat 24 jam. Layanan ini akan diwujudkan dalam bentuk posko di KSP serta nomor hotline yang dapat diakses langsung oleh publik.

“Kita akan membuka seluas-luasnya dan semakin banyak informasi-informasi yang secara langsung dari masyarakat, justru ini adalah yang paling penting sehingga kita bisa langsung menangani,” jelas Dudung. Ia menargetkan posko aduan beserta nomor telepon hotline tersebut akan mulai beroperasi dalam waktu dekat.

Riwayat Pendidikan

Jenderal TNI (Purn.) Dr. Dudung Abdurachman adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1988 dari kecabangan infanteri. Ia menempuh pendidikan umum di Bandung (SD–SMA) sebelum militer dan meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Trisakti pada 2023. Ia juga dikukuhkan sebagai Guru Besar di Sekolah Tinggi Hukum Militer.