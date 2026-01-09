Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apa Perbedaan SNPMB, SNBP dan SNBT 2026? Ini Penjelasannya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |07:39 WIB
Apa Perbedaan SNPMB, SNBP dan SNBT 2026? Ini Penjelasannya
Apa Perbedaan SNPMB, SNBP dan SNBT 2026? Ini Penjelasannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apa perbedaan SNPMB, SNBP dan SNBT 2026? Ini penjelasannya. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Mendiktisaintek bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI). SNPMB adalah tes masuk PTN dengan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan.

SNPMB memfasilitasi PTN memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik, atau non-akademik dan prestasi lainnya, melalui jalur SNBP. SNPMB juga memfasilitasi PTN memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK melalui jalur SNBT.

Apa bedanya SNBP dan SNBT?

Sebenarnya, ada tiga jalur utama masuk PTN yakni SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri yang digelar masing-masing kampus. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) berbasis nilai rapor, prestasi akademik, dan non-akademik, tanpa tes tulis.

Sementara Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) berbasis hasil UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer).


Persyaratan Siswa Pendaftar SNBP

  • Merupakan siswa SMA/SMK/MA kelas terakhir pada tahun 2026 yang memiliki prestasi unggul.
  • Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS.
  • Memiliki nilai rapor yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan.
  • Memiliki prestasi akademik.
  • Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN Akademik dan PTN Vokasi.


Persyaratan Peserta SNBT

  • Peserta harus memiliki Akun SNPMB Siswa. Registrasi Akun SNPMB Siswa dapat dilakukan di Portal SNPMB.
  • Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  • Siswa SMA/SMK/MA atau yang sederajat pada kelas terakhir tahun 2026, atau Peserta didik Paket C tahun 2026 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026).
  • Siswa yang belum mempunyai ijazah harus membawa surat keterangan siswa kelas 12 sekurang-kurangnya disertai dengan: identitas, meliputi nama, kelas, NISN dan NPSN; pas foto terbaru (berwarna); tanda tangan Kepala Sekolah/Madrasah; dan stempel/cap sekolah.
  • Siswa lulusan SMA/SMK/MA atau yang sederajat tahun 2024 dan 2025 atau Lulusan Paket C tahun 2024 dan 2025 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026)
  • Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
  • Bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan/atau Olahraga wajib mengunggah portofolio.
  • Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
  • Bagi peserta berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tuna Netra.
  • Membayar biaya UTBK.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
snpmb PTN SNBT SNBP Kampus
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/65/3194397/kampus-bHQY_large.jpg
Apakah Nilai TKA Jadi Syarat Mutlak Daftar SNBP 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/65/3194306/snbp-Wn0h_large.jpg
Ini Jadwal Resmi dan Cara Registrasi Akun SNPMB Siswa untuk Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193368/kampus-Tupj_large.jpg
Daftar Jurusan Teknik Sipil Terbaik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192841/viral-0435_large.jpg
Ini Pendidikan dan Kisaran Gaji Amal Said, Dosen UIM Makassar yang Dipecat karena Ludahi Kasir Swalayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189661/kampus-EYnc_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026 Resmi Dibuka? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/624/3189628/snbp-Wh3v_large.jpg
Link Resmi dan Cara Cek Daya Tampung SNBP 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement