HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |18:10 WIB
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Adu pendidikan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang tengah berdebat soal APBD Jabar menarik perhatian publik. Purbaya dan KDM diketahui berselisih pendapat mengenai dana APBD yang mengendap di perbankan.

Perdebatan ini mencuat setelah Kementerian Keuangan mengungkap adanya praktik penempatan dana kas daerah di bank yang dinilai menghambat perputaran ekonomi. Pemerintah pusat mendorong agar dana daerah lebih cepat disalurkan untuk belanja produktif, termasuk proyek pembangunan dan layanan publik.

KDM membantah pernyataan Purbaya terkait dana mengendap tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak menempatkan dana APBD dalam bentuk deposito.

Menanggapi bantahan Dedi, Purbaya menyarankan agar Pemprov Jabar melakukan pengecekan langsung terhadap datanya sendiri.
“Saya bukan pegawai Pemerintah Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa saja sendiri,” ujar Purbaya.

Menarik untuk mengetahui latar pendidikan keduanya, berikut rinciannya:

Riwayat Pendidikan Purbaya

