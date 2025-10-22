Riwayat Pendidikan Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yang Kini Lagi Disorot

Riwayat Pendidikan Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yang Kini Lagi Disorot (Foto: IMG)

JAKARTA – Riwayat pendidikan Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yang kini lagi disorot. Nama Ainul Yakin menjadi sorotan usai orasi kerasnya di depan kantor stasiun televisi.

Dalam orasinya, Ainul Yakin menentang sebuah program televisi yang merendahkan dan menyudutkan pondok pesantren.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, Ainul Yakin mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menimbulkan reaksi keras dari banyak pihak.

“Kalian bayangkan seratus juta umat Nahdlatul Ulama, apabila datang ke kantor kalian, bakar ini, saya kira tidak sampai 10 menit akan hangus ini,” ucapnya dalam video tersebut.

Lalu siapa sebenarnya sosok Muhammad Ainul Yakin yang berani berorasi keras di depan kantor stasiun televisi?