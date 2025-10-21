JAKARTA – Viral isi rencana kuliah yang diduga milik Timothy Anugerah, mulai dari ingin mencari teman di semester awal hingga membentuk organisasi sendiri.
Rencana kuliah ini membuat warganet terenyuh karena tidak sempat dijalani oleh Timothy. Ia meninggal dunia setelah terjatuh dari Gedung FISIP Universitas Udayana (Unud) pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Belajar keadaan sekeliling kuliah
Mengenalkan diri ke sesama rekan mahasiswa
Mencari teman
Mengikuti sebuah organisasi kuliah
Mengikuti pertandingan
Mengikuti organisasi nonkuliah
Membentuk organisasi sendiri
Menjalankan organisasi sendiri
Tugas terakhir (skripsi, karya tulis ilmiah, dan lain-lain)
Wisuda
Cari pekerjaan