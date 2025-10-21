Viral, Ini Isi Rencana Kuliah yang Diduga Milik Timothy Anugerah: Ingin Cari Teman di Semester 2 dan 3

JAKARTA – Viral isi rencana kuliah yang diduga milik Timothy Anugerah, mulai dari ingin mencari teman di semester awal hingga membentuk organisasi sendiri.

Rencana kuliah ini membuat warganet terenyuh karena tidak sempat dijalani oleh Timothy. Ia meninggal dunia setelah terjatuh dari Gedung FISIP Universitas Udayana (Unud) pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Berikut isi rencana kuliah yang diduga milik Timothy Anugerah:

Semester 1

Belajar keadaan sekeliling kuliah

Mengenalkan diri ke sesama rekan mahasiswa

Semester 2

Mencari teman

Mengikuti sebuah organisasi kuliah

Mengikuti pertandingan

Semester 3

Mencari teman

Mengikuti sebuah organisasi kuliah

Mengikuti pertandingan

Semester 4

Mengikuti organisasi nonkuliah

Semester 5

Membentuk organisasi sendiri

Semester 6

Menjalankan organisasi sendiri

Semester 7

Tugas terakhir (skripsi, karya tulis ilmiah, dan lain-lain)

Semester 8

Tugas terakhir (skripsi, karya tulis ilmiah, dan lain-lain)

Wisuda

Cari pekerjaan