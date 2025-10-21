Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral, Ini Isi Rencana Kuliah yang Diduga Milik Timothy Anugerah: Ingin Cari Teman di Semester 2 dan 3

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |07:43 WIB
Viral, Ini Isi Rencana Kuliah yang Diduga Milik Timothy Anugerah: Ingin Cari Teman di Semester 2 dan 3
Viral, Ini Isi Rencana Kuliah yang Diduga Milik Timothy Anugerah: Ingin Cari Teman di Semester 2 dan 3 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Viral isi rencana kuliah yang diduga milik Timothy Anugerah, mulai dari ingin mencari teman di semester awal hingga membentuk organisasi sendiri.

Rencana kuliah ini membuat warganet terenyuh karena tidak sempat dijalani oleh Timothy. Ia meninggal dunia setelah terjatuh dari Gedung FISIP Universitas Udayana (Unud) pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Berikut isi rencana kuliah yang diduga milik Timothy Anugerah:

  • Semester 1

Belajar keadaan sekeliling kuliah
Mengenalkan diri ke sesama rekan mahasiswa

  • Semester 2

Mencari teman
Mengikuti sebuah organisasi kuliah
Mengikuti pertandingan

  • Semester 3

Mencari teman
Mengikuti sebuah organisasi kuliah
Mengikuti pertandingan

  • Semester 4

Mengikuti organisasi nonkuliah

  • Semester 5

Membentuk organisasi sendiri

  • Semester 6

Menjalankan organisasi sendiri

  • Semester 7

Tugas terakhir (skripsi, karya tulis ilmiah, dan lain-lain)

  • Semester 8

Tugas terakhir (skripsi, karya tulis ilmiah, dan lain-lain)
Wisuda
Cari pekerjaan

 

