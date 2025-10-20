Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |09:47 WIB
Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos!
Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos! (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA Viral tampang mahasiswa Universitas Udayana yang membully tragedi kematian Timothy Anugerah. Publik menyoroti tajam tragedi ini karena tak lepas dari dugaan perundungan (bullying). Sorotan makin kuat setelah beredar tangkapan layar WhatsApp yang diduga menunjukkan sikap nir-empati dari sejumlah mahasiswa.

Para pelaku perundungan atas kematian Timothy pun melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di media sosial. Mereka merupakan mahasiswa di sebuah grup chat yang membicarakan kabar duka atas meninggalnya Timothy.

Beberapa anggota dalam grup chat tersebut justru berkomentar dengan candaan, ejekan, dan hinaan terhadap korban yang sudah meninggal.

Berikut nama-nama mahasiswa yang melakukan permintaan maaf:

  • Maria Victoria Viyata Mayos (Vita), Fakultas Ilmu Politik 2023
  • Anak Agung Ngurah Nanda Budiadnyana, Fakultas Ilmu Politik 2023
  • Leonardo Jonathan Handika Putra, Fakultas Kelautan 2022
  • Muhammad Riyad Alvitto Satriyaji Pratama, Fakultas Ilmu Politik 2023
  • Vito Simanungkalit, FISIP Udayana
  • Ryan Abel, Fakultas Ilmu Politik 2023
  • Jetro Ferdio, Fakultas Perikanan 2022

Adapun isi chat yang beredar antara lain:

“Badan gorbon gitu mau diangkat.”
“Mentalnya gak kuat.”
“Nanggung banget bunuh diri di lantai 2.”

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

