Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos!

Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos! (Foto: TikTok)

JAKARTA – Viral tampang mahasiswa Universitas Udayana yang membully tragedi kematian Timothy Anugerah. Publik menyoroti tajam tragedi ini karena tak lepas dari dugaan perundungan (bullying). Sorotan makin kuat setelah beredar tangkapan layar WhatsApp yang diduga menunjukkan sikap nir-empati dari sejumlah mahasiswa.

Para pelaku perundungan atas kematian Timothy pun melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di media sosial. Mereka merupakan mahasiswa di sebuah grup chat yang membicarakan kabar duka atas meninggalnya Timothy.

Beberapa anggota dalam grup chat tersebut justru berkomentar dengan candaan, ejekan, dan hinaan terhadap korban yang sudah meninggal.

Berikut nama-nama mahasiswa yang melakukan permintaan maaf:

Maria Victoria Viyata Mayos (Vita), Fakultas Ilmu Politik 2023

Anak Agung Ngurah Nanda Budiadnyana, Fakultas Ilmu Politik 2023

Leonardo Jonathan Handika Putra, Fakultas Kelautan 2022

Muhammad Riyad Alvitto Satriyaji Pratama, Fakultas Ilmu Politik 2023

Vito Simanungkalit, FISIP Udayana

Ryan Abel, Fakultas Ilmu Politik 2023

Jetro Ferdio, Fakultas Perikanan 2022

Adapun isi chat yang beredar antara lain:

“Badan gorbon gitu mau diangkat.”

“Mentalnya gak kuat.”

“Nanggung banget bunuh diri di lantai 2.”

(Kurniasih Miftakhul Jannah)