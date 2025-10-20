Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Profil dan Isi Chat Calista Amore Manurung, Calon Dokter dari FK Unud yang Diduga Bully Timothy Anugerah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |17:01 WIB
Ini Profil dan Isi Chat Calista Amore Manurung, Calon Dokter dari FK Unud yang Diduga Bully Timothy Anugerah
Ini Profil dan Isi Chat Calista Amore Manurung, Calon Dokter dari FK Unud yang Diduga Bully Timothy Anugerah (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Ini profil dan isi chat Calista Amore Manurung, calon dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud) yang diduga melakukan perundungan terhadap Timothy Anugerah.

Calista Amore Manurung merupakan mahasiswa FK Unud yang kini sedang menjalani koas di RSUP Prof. Ngoerah, Bali. Namanya menjadi sorotan publik setelah terseret dalam kasus dugaan perundungan terkait kematian Timothy.

Isi chat Calista yang dianggap mengejek peristiwa tersebut membuat warganet geram. Adapun isi chat yang diduga ditulis oleh Calista Amore berbunyi:

“Gaberasa lt 2 mah.”
“Visit yu.”

Kalimat tersebut memicu kemarahan warganet karena dinilai tidak pantas diucapkan oleh seorang calon dokter terhadap kasus kematian seseorang.

Sebelum kasus ini mencuat, Calista dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan sempat mengunggah beberapa momen wisuda di akun media sosial pribadinya. Namun, setelah kasus ini viral, akun Instagram milik Calista dan keluarganya mendadak menghilang.

Hingga kini, Calista belum membuat pernyataan terbuka ataupun permintaan maaf, berbeda dengan beberapa rekan Timothy yang sudah mengunggah video klarifikasi dan penyesalan di media sosial.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

