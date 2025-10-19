ASPIKOM Kukuhkan Pengurus Pusat 2025–2029: Perkuat Ekosistem Komunikasi Digital yang Etis dan Inovatif

JAKARTA — Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) resmi mengukuhkan Pengurus Pusat periode 2025–2029 dalam kegiatan Pelantikan, Rapat Kerja Nasional, dan Seminar Nasional yang digelar pada 16–17 Oktober 2025 di Universitas Sahid Jakarta.

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Prof. Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM, selaku Ketua Umum ASPIKOM 2025–2029. Dalam sambutannya, Prof. Anang menegaskan pentingnya sinergi antarperguruan tinggi dalam menghadapi dinamika komunikasi di era digital. ASPIKOM, ujarnya, akan menjadi motor penggerak penguatan riset, inovasi kurikulum, dan jejaring kolaborasi lintas universitas untuk memperkuat peran pendidikan komunikasi di tingkat nasional maupun global.

“ASPIKOM tidak hanya mengurus asosiasi, tetapi turut membentuk arsitektur komunikasi bangsa yang cerdas secara digital dan mulia secara etika,” ujar Prof. Anang.

Kegiatan pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, yang menekankan pentingnya kesiapan dunia akademik dalam menghadapi transformasi digital. Ia menyampaikan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase penting perubahan perilaku masyarakat akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Sebagai langkah konkret, ASPIKOM akan mendorong integrasi literasi kecerdasan buatan (AI literacy) dalam kurikulum komunikasi, meliputi etika AI, analisis big data, dasar pemrograman, dan keamanan siber. Selain itu, ASPIKOM siap berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyusunan kode etik penggunaan AI di bidang jurnalistik, humas, dan periklanan, serta memperkuat fungsi organisasi sebagai “Think Tank Etika Komunikasi Digital” di Indonesia.