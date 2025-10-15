Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Ahmad Sahroni Muncul ke Publik dan Diwisuda S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |22:06 WIB
Viral Ahmad Sahroni Muncul ke Publik dan Diwisuda S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur
Viral Ahmad Sahroni Muncul ke Publik dan Diwisuda S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur (Foto: Instagram)
JAKARTA – Viral Ahmad Sahroni muncul ke publik dan diwisuda S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Setelah lulus, maka titel yang tersemat di namanya menjadi Ahmad Dr. H.Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom. 

Ahmad Sahroni lulus S3 dengan disertasi soal pemberantasan korupsi. Adapun judul disertasi yang diperjuangkan Ahmad saroni adalah Pemberantasan Korupsi Melalui Prinsip Ultimun Remidium : Suatu Strategi Pengembalian Kerugian Uang Negara. 

Jika di bulan Agustus ramai karena kata-kata yang menyinggung rakyat, kali ini di Oktober berhasil lulus melalui uji disertasi.  
Netizen menjadi salfok alias salah fokus dengan judulnya. Mayoritas mempertanyakan lokasi penelitiannya. Berikut ini seperti dikutip dari akun Unikinfold, Rabu (15/10/2025). 

euforeo : Gampang bgt tinggal memahami diri sendiri ini mah wkwk 
stevenfelim : Lokasi penelitian : tempat kerja saya, Waktu penelitian : variatif
n1sadist1 : Dimana anda melakukan penelitian? - teman sejawat, pak.
anggadpras96 : Kapan kuliahnya tiba2 udh S2
apriliaramadhany : Jd Inget ijazah yg nilainya kebanyakan 6 itu wkwk
kudospersada : Emang Hukum boleh tidak linear ya S1-S3 nya...S1 Eko..S2 Kompu...S3 Hukum...????????????

Untuk diketahui, Sahroni menjadi sorotan publik setelah melontarkan pernyataan keras terhadap mereka yang menyerukan pembubaran DPR. Dalam pernyataan yang viral, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyebut mereka yang menghendaki pembubaran lembaga legislatif sebagai "orang paling tolol sedunia".

1 2
