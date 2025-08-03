Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Riwayat Pendidikan Zara Darcy, Mantan Kandidat PhD dan Insinyur AS yang Kini Jadi Kreator OnlyFans

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |13:27 WIB
Profil dan Riwayat Pendidikan Zara Darcy, Mantan Kandidat PhD dan Insinyur AS yang Kini Jadi Kreator OnlyFans
Profil dan Riwayat Pendidikan Zara Darcy, Mantan Kandidat PhD dan Insinyur AS yang Kini Jadi Kreator OnlyFans (Foto: Newyork Post)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan riwayat pendidikan Zara Darcy, mantan kandidat PhD dan insinyur AS yang kini jadi kreator OnlyFans. Nama Zara Darcy mendadak menjadi perbincangan hangat setelah kisah hidupnya yang tak biasa viral di berbagai platform digital.

Perempuan asal Texas, Amerika Serikat ini memutuskan untuk mundur dari program doktoralnya di bidang bioengineering, dan memilih jalur karier sebagai kreator konten di OnlyFans.

Langkah beraninya ini menuai perhatian publik, bukan hanya karena ia meninggalkan dunia akademik yang prestisius, tetapi juga karena keberhasilannya membangun sumber penghasilan secara mandiri hingga mencapai jutaan dolar per tahun.

Riwayat Pendidikan Zara


Zara memulai perjalanan akademiknya dengan meraih gelar master di bidang bioengineering. Ia kemudian melanjutkan ke jenjang PhD, namun memilih mengundurkan diri pada tahun kedua. Alasan utamanya adalah karena sistem akademik yang menurutnya terlalu birokratis dan kurang memberikan pengalaman riset langsung.

“Aku menghabiskan sebagian besar waktu menulis proposal, bukan berada di laboratorium,” ungkap Zara seperti dikutip dari New York Post (2025).

Alih-alih menyelesaikan gelar doktoral, Zara memilih untuk keluar dengan status master out, yakni mengakhiri program PhD secara resmi dengan tetap mempertahankan gelar master yang telah diraihnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180294/deddy_corbuzier-FOcn_large.jpg
Adu Pendidikan Mentereng Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa, Kini Putuskan Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180179/gkr_mangkubumi-Cub7_large.jpg
Ini Pendidikan GKR Mangkubumi, Pewaris Tahta Perempuan Pertama dalam Sejarah Keraton Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/65/3180071/jule-93Wv_large.jpg
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632/m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/65/3178843/raisa-8akD_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559/purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement