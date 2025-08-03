Profil dan Riwayat Pendidikan Zara Darcy, Mantan Kandidat PhD dan Insinyur AS yang Kini Jadi Kreator OnlyFans

Profil dan Riwayat Pendidikan Zara Darcy, Mantan Kandidat PhD dan Insinyur AS yang Kini Jadi Kreator OnlyFans (Foto: Newyork Post)

JAKARTA – Profil dan riwayat pendidikan Zara Darcy, mantan kandidat PhD dan insinyur AS yang kini jadi kreator OnlyFans. Nama Zara Darcy mendadak menjadi perbincangan hangat setelah kisah hidupnya yang tak biasa viral di berbagai platform digital.

Perempuan asal Texas, Amerika Serikat ini memutuskan untuk mundur dari program doktoralnya di bidang bioengineering, dan memilih jalur karier sebagai kreator konten di OnlyFans.

Langkah beraninya ini menuai perhatian publik, bukan hanya karena ia meninggalkan dunia akademik yang prestisius, tetapi juga karena keberhasilannya membangun sumber penghasilan secara mandiri hingga mencapai jutaan dolar per tahun.

Riwayat Pendidikan Zara



Zara memulai perjalanan akademiknya dengan meraih gelar master di bidang bioengineering. Ia kemudian melanjutkan ke jenjang PhD, namun memilih mengundurkan diri pada tahun kedua. Alasan utamanya adalah karena sistem akademik yang menurutnya terlalu birokratis dan kurang memberikan pengalaman riset langsung.

“Aku menghabiskan sebagian besar waktu menulis proposal, bukan berada di laboratorium,” ungkap Zara seperti dikutip dari New York Post (2025).

Alih-alih menyelesaikan gelar doktoral, Zara memilih untuk keluar dengan status master out, yakni mengakhiri program PhD secara resmi dengan tetap mempertahankan gelar master yang telah diraihnya.