HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan dan Karier Mohamad Ahsan, Juara All England yang Bergelar Sarjana Ekonomi

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |14:38 WIB
Riwayat Pendidikan dan Karier Mohamad Ahsan, Juara All England yang Bergelar Sarjana Ekonomi
Riwayat Pendidikan dan Karier Mohamad Ahsan, Juara All England yang Bergelar Sarjana Ekonomi (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTARiwayat pendidikan dan karier Mohamad Ahsan, juara All England yang bergelar Sarjana Ekonomi. Mohamad Ahsan, salah satu legenda bulu tangkis Indonesia di sektor ganda putra, tak hanya dikenal karena prestasi gemilangnya di berbagai turnamen internasional, tetapi juga karena komitmennya terhadap pendidikan.

Di tengah kesibukannya sebagai atlet nasional, Ahsan berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka (UT), sebuah institusi yang mendukung sistem pembelajaran jarak jauh secara fleksibel.

Sebagai atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia, Ahsan mencatatkan sejumlah pencapaian luar biasa. Bersama rekan setianya, Hendra Setiawan, ia sukses meraih gelar juara All England sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 2014, 2019, dan 2020.

Pasangan ini dijuluki The Daddies, simbol kekompakan dan pengalaman yang disegani oleh lawan-lawan mereka di berbagai turnamen dunia. Dengan gaya bermain yang tenang, cerdas, dan penuh strategi, Ahsan-Hendra menjadi salah satu pasangan ganda putra terbaik sepanjang sejarah bulu tangkis Indonesia.

Di balik keberhasilannya sebagai atlet papan atas, perjalanan Ahsan dimulai dari latar belakang yang sederhana. Ia lahir di Palembang, Sumatra Selatan, pada 7 September 1987, dan telah menunjukkan ketertarikan pada bulu tangkis sejak usia muda. Kariernya sebagai atlet dimulai di klub PB Djarum, salah satu klub bulu tangkis elite yang telah melahirkan banyak atlet berprestasi. Dari sana, Ahsan kemudian dipanggil untuk bergabung dengan Pelatnas Cipayung, pusat pelatihan nasional yang menjadi batu loncatan bagi atlet menuju kancah internasional.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
