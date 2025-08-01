Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Disorot Karena Kebijakan Blokir Rekening Nganggur

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |19:40 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Disorot Karena Kebijakan Blokir Rekening Nganggur
Ini Riwayat Pendidikan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang Disorot Karena Kebijakan Blokir Rekening Nganggur (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK yang disorot karena kebijakan blokir rekening nganggur. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, tengah menjadi perhatian publik setelah lembaganya menerapkan kebijakan pemblokiran sementara terhadap rekening bank yang tidak aktif bertransaksi selama sedikitnya tiga bulan.

Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan rekening dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang maupun transaksi narkotika.

Ivan telah menjabat sebagai Kepala PPATK sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Oktober 2021 setelah menggantikan Dian Ediana Rae. Ia merupakan pejabat karier yang telah mengabdi di PPATK sejak tahun 2003 dan pernah menduduki berbagai posisi penting, seperti Direktur Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan pada tahun 2013–2020, serta Deputi Pemberantasan pada tahun 2020–2021.

Memiliki latar belakang pendidikan hukum, Ivan menamatkan studi Sarjana Hukum di Universitas Jember. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Washington College of Law, Amerika Serikat, dan meraih gelar doktor hukum dengan predikat cum laude dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Sepanjang kariernya, Ivan dikenal aktif dalam perumusan kebijakan strategis terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ia juga berperan dalam penyusunan National Risk Assessment on Money Laundering (NRA-ML), National Risk Assessment on Terrorist Financing (NRA-TF), Financial Integrity Rating (FIR), serta memperkuat kolaborasi internasional di bidang intelijen keuangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180294/deddy_corbuzier-FOcn_large.jpg
Adu Pendidikan Mentereng Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa, Kini Putuskan Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180179/gkr_mangkubumi-Cub7_large.jpg
Ini Pendidikan GKR Mangkubumi, Pewaris Tahta Perempuan Pertama dalam Sejarah Keraton Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/65/3180071/jule-93Wv_large.jpg
Riwayat Pendidikan Selebgram Julia Prastini yang Selingkuhi Suaminya, Ngaku Sangat Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632/m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/65/3178843/raisa-8akD_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559/purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement