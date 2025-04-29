Bolehkah Dana KJP Plus Dipakai Siswa buat Jalan-Jalan?

JAKARTA - Bolehkah dana KJP Plus dipakai siswa buat jalan-jalan. Kabar baik datang untuk para penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memperbolehkan penggunaan dana KJP Plus untuk keperluan jalan-jalan, selama kegiatan tersebut bersifat edukatif.

1. Wisata Edukatif Diperbolehkan

Dalam unggahan resmi akun Instagram @dkijakarta, Pemprov DKI menjelaskan bahwa dana KJP Plus kini bisa digunakan untuk membiayai kunjungan ke tempat-tempat edukatif.

Dana tersebut dapat digunakan mulai dari biaya transportasi menuju lokasi hingga tiket masuk tempat wisata yang memiliki nilai pendidikan.

“Tapi, wisatanya juga sesuai dengan tujuan KJP Plus untuk meningkatkan edukasi dan pendidikan. KJP Plus ini bisa digunakan untuk datang ke tempat-tempat edukatif mulai dari transportasi hingga tiket masuk,” tulis Pemprov DKI Jakarta dalam unggahan Instagram resminya, dikutip pada Selasa (29/4/2025).