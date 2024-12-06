Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Dana KJP Plus dan KJMU Tahap II 2024 Cair Hari ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |21:50 WIB
Dana KJP Plus dan KJMU Tahap II 2024 Cair Hari ini
Dana KJP Cair Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah menyalurkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2024 kepada para penerima manfaat pada Jumat (6/12/2024). 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdik Provinsi DKI, Sarjoko mengatakan pencairan dana dilakukan secara bertahap kepada 523.622 siswa peserta KJP Plus dan 15.648 mahasiswa peserta KJMU.

“Alhamdulillah penyaluran bansos pendidikan berjalan lancar. Bagi penerima baru mohon bersabar, karena masih ada proses administrasi yang sedang dilakukan oleh Bank DKI. Namun kami akan terus upayakan agar penyalurannya tepat sasaran,” kata Sarjoko.

Sarjoko berharap, bansos di bidang pendidikan ini dapat membantu para peserta didik untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. 

“Pemerintah tentunya menginginkan bansos di bidang pendidikan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan para pelajar di Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sehingga, warga Jakarta mendapatkan pendidikan berkualitas untuk membangun Generasi Emas 2045,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/624/3174869/sekolah-ga9B_large.jpg
 Tanggal Berapa KJP Oktober 2025 Cair? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/624/3136360/kjp-nHTg_large.jpg
KJP Bulan Mei 2025 Kapan Cair? Cek Info Lengkapnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/624/3134844/dana_kjp-lE6n_large.jpeg
Bolehkah Dana KJP Plus Dipakai Siswa buat Jalan-Jalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/624/3133281/kjp-LGSc_large.jpg
KJP dan KJP Plus Apakah Sama? Ini Penjelasannya​
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/624/3129849/dana_kjp-KOfa_large.jpg
Dana KJP Plus April 2025 Kapan Cair? Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/65/3124844/kjp_plus-h3Un_large.jpg
Bagaimana Cara Mengajukan KJP Plus Online? Simak di Sini Langkah-langkahnya 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement