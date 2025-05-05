Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

KJP Bulan Mei 2025 Kapan Cair? Cek Info Lengkapnya di Sini

Rahma Anhar , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:44 WIB
KJP Bulan Mei 2025 Kapan Cair? Cek Info Lengkapnya di Sini
KJP Bulan Mei 2025 Kapan Cair? Cek Info Lengkapnya di Sini  (Foto: Okezone)
JAKARTA - KJP bulan mei 2025 kapan cair? Cek info lengkapnya di sini. Memasuki bulan Mei, mereka yang menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mulai mempertanyakan kapan bantuan pendidikan tersebut dapat dicairkan.

Hal ini penting mengingat KJP merupakan salah satu sumber daya utama bagi pelajar di Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, baik untuk membeli perlengkapan maupun biaya pengajaran tambahan.


Program KJP Plus memang secara rutin dicairkan setiap bulan, tetapi tanggal pastinya dapat bervariasi tergantung pada administrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi, bagi yang telah menunggu informasi tentang pencairan KJP Plus untuk bulan Mei 2025, berikut adalah informasi lengkap, termasuk cara untuk memeriksa status pencairan!

Pencairan KJP Plus

Menurut informasi resmi yang dipublikasikan melalui akun @upt.p4op dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), pencairan dana KJP Plus untuk bulan Mei 2025 direncanakan akan dimulai pada tanggal 5 Mei 2025. Proses pencairan ini dilakukan secara bertahap sampai dengan 10 Mei 2025.


Dilansir dari berbagai sumber lainnya, para penerima KJP Plus dapat memeriksa status pencairan mereka melalui situs resmi di kjp.jakarta.go.id atau melalui aplikasi JakOne Mobile dari Bank DKI. Dana KJP Plus akan langsung ditransfer ke rekening Bank DKI yang terdaftar atas nama siswa.

 

