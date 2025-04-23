Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

KJP dan KJP Plus Apakah Sama? Ini Penjelasannya​

Ameiliani Putri , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |21:56 WIB
KJP dan KJP Plus Apakah Sama? Ini Penjelasannya​
KJP dan KJP Plus Apakah Sama? Ini Penjelasannya? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KJP Plus merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pendidikan bagi warga kurang mampu. Meskipun memiliki tujuan serupa, keduanya memiliki perbedaan dalam cakupan, manfaat, dan mekanisme penyaluran dana.​

Berikut perbedaan KJP dan KJP Plus yang dilansir dari laman KJP Jakarta, Rabu (23/4/2025).

1. Sasaran Penerima

* KJP: Ditujukan untuk siswa berusia 6 hingga 21 tahun yang sedang bersekolah di DKI Jakarta.​
* KJP Plus: Menjangkau lebih luas, termasuk siswa yang bersekolah di sekolah formal (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK) maupun non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Program ini juga mencakup anak-anak yang tidak bersekolah namun berada dalam rentang usia tersebut dan berdomisili di Jakarta. ​

2. Komponen dan Besaran Bantuan

KJP: Memberikan bantuan dalam bentuk kartu elektronik yang dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan dasar seperti alat tulis dan seragam.​
KJP Plus: Menawarkan bantuan yang lebih komprehensif, termasuk:
* Biaya rutin (uang saku dan transportasi).
* ⁠Biaya berkala (alat tulis, seragam, sepatu).
* ⁠Tambahan SPP untuk siswa di sekolah swasta.
* ⁠Akses gratis ke layanan TransJakarta dan tempat wisata edukatif seperti TMII dan Ancol.

 

Advertisement