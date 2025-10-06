Tanggal Berapa KJP Oktober 2025 Cair?

JAKARTA – Pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus periode Oktober 2025 menjadi topik yang banyak dibahas oleh masyarakat Jakarta, terutama para orang tua siswa penerima bantuan pendidikan tersebut. Berdasarkan pola penyaluran sebelumnya, bantuan KJP Plus untuk bulan Oktober 2025 diperkirakan mulai cair sekitar tanggal 10 Oktober 2025.

Mengutip informasi dari akun resmi UPT P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pencairan KJP dilakukan secara bertahap setiap bulannya melalui rekening Bank DKI. Meski belum ada pengumuman resmi, jadwal tersebut mengikuti pola pencairan September yang dimulai pada tanggal 10 bulan berjalan.

Besaran Dana KJP Plus Oktober 2025

Jika mengikuti skema yang sama dengan periode September, jumlah dana KJP Plus yang diterima peserta didik tidak mengalami perubahan. Berikut rinciannya:

SD / SDLB / MI: Rp250.000 dana personal + Rp130.000 SPP swasta

SMP / SMPLB / MTs: Rp300.000 dana personal + Rp170.000 SPP swasta

SMA / SMALB / MA: Rp420.000 dana personal + Rp290.000 SPP swasta

SMK: Rp450.000 dana personal + Rp240.000 SPP swasta

PKBM (Paket A/B/C): Rp300.000 per bulan tanpa tambahan SPP

Pada periode sebelumnya, sebanyak 707.513 siswa di Jakarta tercatat sebagai penerima KJP Plus, mencakup seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga PKBM.

Cara Mengecek Status Penerimaan KJP

Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan KJP Plus melalui dua cara: