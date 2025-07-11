Advertisement
EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Data Tidak Ditemukan di KJP? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Ameiliani Putri , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |19:16 WIB
JAKARTA – Kenapa data tidak ditemukan di KJP? Banyak keluhan muncul dari pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus ketika melakukan pengecekan status penerimaan melalui situs resmi (kjp.jakarta.go.id) atau aplikasi JakOne Mobile, namun muncul pesan “data tidak ditemukan”.

Berikut uraian lengkap penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut:

Penyebab Data Tidak Ditemukan

1. Nama peserta tidak terdaftar dalam tahap terbaru

Program KJP Plus punya kuota terbatas berdasarkan anggaran DKI Jakarta. Bila nama siswa tidak lagi masuk dalam prioritas, maka data tidak akan muncul.

2. Kesalahan input data (NISN, NIK, nomor KK, dll.)

Salah satu faktor umum adalah kesalahan menulis data pribadi saat pengecekan, seperti NISN, nomor KK atau nama sekolah.

3. Perubahan status seperti pindah sekolah atau lulus

Peserta yang pindah ke sekolah di luar DKI Jakarta atau sudah lulus otomatis dapat terhapus dari daftar sistem.

4. Data baru masih dalam proses pembaruan

Setelah pindah sekolah atau memperbarui data, proses sinkronisasi ke sistem KJP dapat memakan waktu, sehingga data belum muncul saat dicek.

5. Gangguan teknis pada website atau aplikasi

Lonjakan pengguna atau pemeliharaan sistem dapat menyebabkan error sementara saat pengakses mencoba mengecek data.

 

