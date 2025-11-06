Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

KJP Plus November 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Ceknya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |20:53 WIB
KJP Plus November 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Ceknya
KJP Plus November 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Ceknya
A
A
A

JAKARTA KJP Plus November 2025 kapan cair? Ini jadwal dan cara ceknya. Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bulan November 2025 mulai dicairkan secara bertahap.

Berdasarkan pencairan sebelumnya, dana KJP Plus untuk bulan November 2025 diperkirakan mulai disalurkan secara bertahap sejak awal bulan. Estimasi pencairan dana KJP Plus November 2025 berlangsung antara tanggal 6 hingga 9 November 2025.

Program KJP Plus merupakan bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyasar siswa SD hingga SMA/SMK, termasuk PKBM, agar dapat menyelesaikan pendidikan tanpa kendala biaya. Bantuan ini biasanya dicairkan setiap bulan dan ditransfer ke rekening Bank DKI masing-masing penerima.

Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah dana KJP Plus sudah masuk, berikut langkah mudah untuk mengecek saldo melalui aplikasi JakOne Mobile dari Bank DKI:

  • Unduh dan buka aplikasi JakOne Mobile.
  • Login menggunakan User ID atau PIN ATM.
  • Pilih menu Informasi Rekening.
  • Cek saldo dan status pencairan KJP Plus.

Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus 2025, masyarakat dapat melakukan pengecekan dengan langkah berikut:

  • Kunjungi situs resmi KJP di https://kjp.jakarta.go.id
  • Pilih layanan “Periksa Status Penerimaan KJP” yang terletak di pojok kiri bawah halaman.
  • Setelah itu, Anda akan diarahkan ke halaman cek status penerimaan.
  • Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdaftar dalam program KJP Plus.

Besaran bantuan KJP Plus yang diterima tergantung pada jenjang pendidikan dan kebutuhan masing-masing penerima. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan belajar para pelajar kurang mampu di Jakarta.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

