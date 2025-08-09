Kapan Bantuan KJP Agustus 2025 Cair ke Rekening? Simak Jadwal dan Cara Cek Penerimanya

JAKARTA – Kabar baik bagi warga Jakarta! Bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kembali cair di bulan Agustus 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan mengumumkan bahwa pencairan dana KJP Plus mulai dilaksanakan pada Senin, 5 Agustus 2025 secara bertahap ke rekening penerima.

Informasi resmi tersebut disampaikan melalui akun Instagram @upt.p4op, Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Program KJP Plus merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan yang setara bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diberikan untuk siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga PKBM.

Pada tahap ini, tercatat sebanyak 707.622 peserta didik akan menerima bantuan. Dana akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima di Bank DKI.

Besaran Dana per Jenjang Pendidikan:

SD/MI: Rp250.000

SMP/MTs: Rp300.000

SMA/MA: Rp420.000

SMK: Rp450.000

PKBM: Rp300.000

Peserta didik di sekolah swasta juga mendapatkan tambahan bantuan SPP, disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Dari total bantuan yang diberikan, maksimal Rp100.000 per bulan dapat dicairkan secara tunai. Sisanya diberikan dalam bentuk non-tunai dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan seperti seragam, alat tulis, buku, hingga transportasi.

Proses Pencairan untuk Penerima Baru

Bagi peserta didik yang baru pertama kali menerima KJP Plus, pencairan membutuhkan proses sebagai berikut:

1. Bank DKI membuka rekening dan mencetak buku tabungan serta ATM.

2. Penerima baru akan diundang oleh Bank DKI untuk mengambil buku dan ATM.

3. Setelah itu, dana bantuan akan ditransfer ke rekening penerima.