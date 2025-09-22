Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara Cairkan dan Besaran Bantuan Dana KJMU Semester Ganjil 2025

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Senin, 22 September 2025 |18:19 WIB
Cara Cairkan dan Besaran Bantuan Dana KJMU Semester Ganjil 2025
Cara Cairkan dan Besaran Bantuan Dana KJMU Semester Ganjil 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Semester Ganjil Tahun 2025 akan mulai bergulir pada 10 September 2025. Proses pencairan dilakukan bertahap, menyesuaikan dengan verifikasi data penerima dan kesiapan bank penyalur.

Program ini menjangkau hingga 707.513 mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dukungan dana tersebut diberikan untuk meringankan biaya kuliah sekaligus menunjang kebutuhan hidup agar penerima dapat lebih fokus menuntaskan studi.

Rincian Besaran Bantuan

Bantuan KJMU disalurkan setiap bulan dengan jumlah berbeda sesuai jenjang pendidikan:

  • SD/SDLB/MI : Rp250.000
  • SMP/SMPLB/MTs : Rp300.000
  • SMA/SMALB/MA : Rp420.000
  • SMK : Rp450.000
  • PKBM : Rp300.000

Bagi mahasiswa di sekolah swasta, pemerintah juga menanggung sebagian biaya SPP. Tambahan ini nilainya bervariasi, antara lain Rp130.000 untuk SD, Rp170.000 untuk SMP, Rp290.000 bagi SMA, dan Rp240.000 untuk SMK. Total penerima di setiap jenjang mencapai ratusan ribu siswa, mulai dari 338.771 peserta didik di tingkat SD hingga 112.891 di SMK.

Mekanisme Pencairan

Dana bantuan bisa digunakan dengan dua cara:

Tunai maksimal Rp100.000 per bulan yang bisa ditarik langsung melalui ATM Bank DKI.

Non tunai untuk pembelian kebutuhan pendidikan, seperti buku, seragam, sepatu, atau alat tulis di merchant yang telah bekerja sama.

Untuk penerima baru, ada tahapan tambahan sebelum bisa mengakses dana. Proses dimulai dari pembukaan rekening dan pencetakan buku tabungan serta ATM oleh Bank DKI, dilanjutkan dengan pengambilan dokumen tersebut, dan ditutup dengan pemindahan dana ke rekening penerima.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314/sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124/mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392/sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183309/tka-7YnH_large.jpg
Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182964/sekolah-KwXM_large.jpg
Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/624/3182733/kak_seto-i6vK_large.jpg
Kak Seto Minta Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta Tetap Dihukum
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement